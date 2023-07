Erstes Schulschlussfest im Eichgrabener Bad

Die Gemeinde organisierte heuer erstmals mit der Volks- und Mittelschule ein Eichgrabner Schulschlussfest im Wienerwaldbad. Spiel und Spaß standen bei der gut besuchten Veranstaltung im Vordergrund. Für die 4. Klassen der Mittelschule gab es zusätzlich noch eine Abschiedsfeier in der Schule. In diesem Rahmen konnte Bürgermeister Georg Ockermüller 50 Euro Zeugnisgeld an vier Schülerinnen und Schüler für den ausgezeichneten Erfolg übergeben. Dieses Zeugnisgeld gibt es seit wenigen Jahren auch für alle Eichgrabner, die in auswärtigen Schulen die 8. Schulstufe (4. Klasse Mittelschule oder Gymnasium) mit Auszeichnung abschließen. Voraussetzung ist der Hauptwohnsitz in Eichgraben. „Einfach nach telefonischer Voranmeldung in unserer Buchhaltung (02773 44600 32, Frau Marion Harder) mit dem Zeugnis vorbeikommen und 50 Euro für den Sommer abholen“, lädt der Bürgermeister alle Schülerinnen und Schüler mit ausgezeichnetem Erfolg ein.