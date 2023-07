Erstes Sommernachtskonzert der Kirchstettener Musikkapelle

„Wir durften bei unserem Konzert um die 300 Gäste begrüßen“, freuen sich die Kirchstettener Musikerinnen und Musiker. Sie erfreuten das Publikum mit ausgewählten Stücken wie Abel Tasman, Im weißen Rössl, U2 on Stage, The Magic Mountain und vielen mehr. Nicht nur die Großen der TMK sondern auch die Jüngsten brachten ihre Stücke zum Besten. So durfte die Mini Band auch zwei Stücke spielen.

Die Trachtenmusik Kirchstetten feiert heuer ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum. Anlässlich seiner 50-jährigen Mitgliedschaft wurde Franz Wallner die Ehrenmedaille in Gold überreicht.

Anna Kainrath und Marie-Therese Soinegg erlangten dieses Jahr das Leistungsabzeichen in Silber; Marie-Therese auf der Querflöte und Anna Kainrath auf der Klarinette; Florian Kainrath meisterte das Leistungsabzeichen in Gold auf der Trompete. Auch ihnen wurde gratuliert. Und den Marketenderinnen wurde zum Nachwuchs gratuliert.