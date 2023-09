Feuerwehr Totzenbach feierte erstes Fest im neuen Haus

Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten für eine gelungene Premiere. Das Wetter passte bis auf ein paar Tropfen am Sonntag und die Besucher kamen in Scharen. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Tanzband „Cremisa“ am Samstag. „Randvoll waren wir am Sonntag während des Frühschoppens der Trachtenmusik“, freute sich Kommandant Matthias Furtner. Neben Speis und Trank gab es in der Kaffeebar, im Weinzelt und an der Bierinsel weitere Schmankerl. So schnell wie die drei Tage vorbei waren fand auch der Abbau statt. Montagabend war schon wieder (fast) alles weggeräumt und geputzt.