Kirchstetten sucht den Supernarren

Nur alle zehn Jahre findet in der Gemeinde ein Faschingsumzug statt, aufgrund der Pandemie wurde die Veranstaltung außerdem um ein Jahr verschoben.

Aber heuer ist es endlich wieder so weit: Am Samstag, 21. Jänner geht ab 14 Uhr der vierte Faschingsumzug in der Ringstraße über die Bühne. „25 Gruppen sind schon angemeldet, es wird ein großer Umzug“, freut sich Organisator Herbert Moser, bei dem sich Interessierte gerne noch anmelden können. Und die Dorferneuerung sowie die Kultur- und Sportvereinigung, die das Event gemeinsam vorbereiten, haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. „Nach den zwei Runden der Umzugs-Teilnehmer auf der Ringstraße gibt es eine Show mit dem Titel „Kirchstetten sucht den Supernarr“, so Moser. Vorbild ist die Sendung „Deutschland sucht den Superstar“. Ein Jurorenteam mit drei Juroren wird über den Sieger abstimmen. „Sollte Gleichstand sein, wird der Gewinner mittels Publikumsapplaus ermittelt“, weiß Moser.

Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt

Was der Organisator außerdem betont: „Wir möchten die Leute länger am Dorfplatz halten, daher bieten wir auch genug zum Essen und Trinken an und öffnen außerdem die Keller sowie das Kühlhaus, das umfunktioniert wurde.“ Freuen dürfen sich die Besucher unter anderem auf Würstel, Chili, Gulasch sowie heiße und kalte Getränke. „Wir wollen so die sozialen Kontakte wieder aufleben lassen, die durch die Pandemie verloren gegangen sind“, sagt Moser abschließend.

