Gesundheitstag in Neulengbach setzt Fokus auf Prävention

„Es ist einfach wichtig auf die Prävention und gesundheitsfördernde Maßnahmen aufmerksam zu machen. Daher versuchen wir mit dieser Messe das Interesse an der eigenen Gesundheit und Vorsorge zu stärken“, sagt Monika Sorko, Community Nurse in Neulengbach.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Verena Svoboda hat sie nun in der Stadtgemeinde eine Gesundheitsmesse und ein Vernetzungstreffen für Gesundheitsanbieter organisiert. Die Messe findet erstmals am Samstag, 23. September, von 12 bis 18 Uhr im Lengenbacher Saal statt. Am Vormittag ist das Vernetzungstreffen im Rathaussaal geplant.

Die Messestände bieten den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich über verschiedene Aspekte der Gesundheitspflege zu informieren, Dinge auszuprobieren und am Rahmenprogramm teilzunehmen. „Die Gesundheitsmesse ist eine großartige Gelegenheit, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Gesundheitsbranche zu informieren und sich mit anderen Menschen auszutauschen“, freut sich Sorko über viele Besucherinnen und Besucher. „Denn es ist uns wichtig, Angebote und Möglichkeiten aufzuzeigen sowie mit präventiven Hausbesuchen die Bevölkerung so gut wie möglich zu unterstützen.“

Neben Vorträgen zu verschiedenen Gesundheitsthemen warten Informationsstände und Produktausstellungen. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Alterssimulationsanzug auszuprobieren, Tut gut!-Fitnessgeräte oder eine Reanimationspuppe zu testen, ein Rettungsauto zu besichtigen und vieles mehr. Für die ersten 200 Gäste bei der Messe gibt es Goodie Bags und eine Tombola.

Vorträge

13 bis 13.30 Uhr: Vorbeugung und Früherkennung von Atemwegserkrankungen und Lungenkrankheiten, Dr. Wolfgang Steflitsch

13.45 bis 14.15 Uhr: Warum und wie Cholesterin senken – das Schnitzel ist nicht alleine Schuld, Dr. Jürgen Nowy

14.30 bis 15 Uhr: Entzündungshemmende Ernährung, Roswitha Scholler

15.15 bis 15.45 Uhr: Stärkung des Immunsystems, Dr. Kristina Schönleitner

16 bis 16.30 Uhr: Verbesserung des Ernährungszustandes durch wertvolle Nährstoffe für Körper und Geist, Firma Allin

16.45 bis 17.30 Uhr: Leberfasten, Dr. Stefan Egger

17.30 bi s 18 Uhr: Netzwerk Inklusion NÖ: Gemeinsam Wohnen/Unterstützte Kommunikation, Hedwig Panek