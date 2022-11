„Breaking the Ice“ läuft an: Eichgrabener produzierte Film mit

Am Montag feierte im Wiener Gartenbaukino der Film „Breaking the Ice“ Premiere. Der Film wurde vom Eichgrabener Filmemacher Michael Kitzberger gemeinsam mit Wolfgang Widerhofer, Nikolaus Geyrhalter und Markus Glaser produziert. Regie führte Clara Stern. Bereits seit Dienstag ist der Film im Hollywood Megaplex in St. Pölten zu sehen.

Michael Kitzberger absolvierte während des Studiums der Geschichte, Philosophie und Filmwissenschaften in Wien erste Arbeiten als Filmpublizist. Ab 1994 arbeitete er als Regieassistent und Produktionsmitarbeiter bei Dokumentarfilmen wie „Emigration, N.Y.“ Nach dem Studienabschluss widmete er sich filmgeschichtlichen Forschungsarbeiten. Seit 1998 arbeitet er mit Nikolaus Geyrhalter zusammen. 2003 gründete er gemeinsam mit Nikolaus Geyrhalter, Markus Glaser und Wolfgang Widerhofer die Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH.

In den letzten Jahren entstanden zahlreiche preisgekrönte und international erfolgreiche Kino- und Fernsehdokumentarfilme, zum Beispiel: Über die Grenze, Unser Täglich Brot, 7915KM. Der erste Spielfilm der Geyrhalterfilm war „Der Räuber“, für den Michael Kitzberger als Produzent verantwortlich zeichnete und der im Wettbewerb der 60. Berlinale 2010 seine Premiere feierte.

Der Film „Breaking the Ice“ handelt von Mira: Sie lebt für den Eishockeysport und führt mit starkem Willen als Kapitänin ihr Team. Eine Herausforderung, dies mit ihrer Rolle im elterlichen Weinbau zu vereinen: Mit ihrer Mutter und ihrem unternehmungslustigen, aber dementen Opa führt sie den Hof – mit der ganzen Verantwortung. Die neue Spielerin Theresa bringt sie mit ihrer Unbekümmertheit und Offenheit völlig aus der Fassung. Und als auch noch Miras verschwundener Bruder Paul auftaucht und alle drei sich im nächtlichen Wien verlieren, entdeckt Mira die Freiheit, die es bedeutet, Regeln zu brechen, sich selbst neu zu erfinden – und dass man nur lieben kann, wenn man loslässt.

