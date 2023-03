Neulengbach: Ostermarkt am Campingplatz für den guten Zweck

Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. März, geht es rund am Finsterhof in Neulengbach. Denn erstmals wird am Gelände des Campingplatzes ein Ostermarkt veranstaltet. An die 100 Personen und etwa 35 Kinder sind aktiv an der Programmgestaltung beteiligt. „Wir haben viele verschiedene Aussteller, vom Kunsthandwerk, Handwerk, Kosmetik, Produkte aus Wolle, regionalen Köstlichkeiten über Keramik, Holz, Taschen bis hin zu Produkten für Tiere und vieles mehr“, rührt Daniela Bruckmayer vom Verein „Handwerksleut“ in Asperhofen, die den Markt gemeinsam mit Lisa Köhler vom Finsterhof organisiert, die Werbetrommel. Die Ausstellerinnen und Aussteller kommen aus ganz Niederösterreich, Wien und einer sogar aus Oberösterreich. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dafür konnten mehrere Vereine aus der Region, Büchereien und Kindergartengruppen gewonnen werden.

Kindergartenkinder und Volksschüler können außerdem am Malwettbewerb „Ostertag am Bauerhof“ teilnehmen. Am Markt werden dann die Gewinner präsentiert.

Finsterhof wird wieder belebt

Der Markt sei, so Bruckmayer, eine wunderbare Gelegenheit den alten Finsterhof wieder zu beleben. „Es ist schön, wenn sich in der Gegend wieder ein Treffpunkt findet, wo viel gemacht wird. Wir arbeiten auch gerade am Sommerprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.“

Der Erlös des Marktes kommt der Außenwohngruppe von „Rettet das Kind“ in Emmersdorf zugute.

Info: www.handwerksleut.at oder www.camping-finsterhof.eu

Programm

Samstag, 25. März, (14 bis 18 Uhr)

14 Uhr: Eröffnung

14.30 Uhr: Kräuterwanderung

15 Uhr: Fitness mit Julia

15.30 Uhr: Ostergeschichten

16.30 Uhr: Aufführung der Kindergartengruppe Johannesberg, Musikschule Neulengbach - Schlagzeugensemble mit Emanuel Lipus

Sonntag, 26. März (10 bis 18 Uhr)

10 Uhr: Eröffnung

10.30, 16 Uhr: Yoga mit Julia

10.30 und 16 Uhr: Kinderyoga

11 Uhr: Aufführung Hobbyhorse-Gruppe - Ponyclub Kogl

11.30 Uhr: Ostergeschichten

13.30 Uhr: Farbenlehre und Ostereier bemalen

14 Uhr: Kräuterwanderung

15 Uhr: Aufführung Hobbyhorse-Gruppe - Ponyclub Kogl

15.30 Uhr: Ostergeschichten

17 Uhr: Präsentation der Gewinner vom Malwettbewerb

An beiden Tagen

Bogenschießen, Spotty, das Oster-Pony, verkauft bunte Eier, Schnitzeljagd - Osterabenteuer „Wo ist Dottl?“, Osterbastelecke, Steckenpferde basteln, Kinderschminken.

Der Eintritt ist frei!

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.