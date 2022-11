Neulengbach war der erste „Schauplatz Gericht“

„Ich weiß nicht, ob es die Sendung in der Form geben würde, wenn es nicht Richter Gallent gegeben hätte“, sagt Peter Resetarits. Er hat vor 25 Jahren die erste Folge der ORF-Serie „Am Schauplatz Gericht“ in Neulengbach gedreht. Es ging um einen Scheidungsfall.

Zunächst war unklar, ob das ORF-Team überhaupt im Bezirksgericht Neulengbach willkommen ist, wo genau man Aufnahmen machen kann, wie alles ablaufen soll. „Ich habe aufs Geratewohl am Gericht angerufen und den Richter gefragt. Er hat uns die erste Sendung ermöglicht. Er war auch bereit ein Interview zum Thema Scheidung zu geben“, erinnert sich Peter Resetarits.

Der Journalist und studierte Jurist hat das Format „Am Schauplatz Gericht“ erfunden. Dass der „Probelauf“ in Neulengbach möglich war und die erste Sendung gleich so gut funktioniert hat, war wichtig für die Entwicklung des Formats. „Wenn Hermann Gallent damals Nein gesagt hätte, weiß ich nicht, ob ich nicht die Idee begraben hätte“, sagt Resetarits.

Dreharbeiten am Neulengbacher Bezirksgericht: Peter Resetarits interviewte den damaligen Richter Hermann Gallent. Foto: ORF/George Schneider

Seit 25 Jahren gibt es jetzt „Am Schauplatz Gericht“, die Zuseherquoten sind gut. 233 Folgen wurden bis jetzt gesendet. Auch am Neulengbacher Bezirksgericht war das ORF-Team im Lauf der Jahre noch das eine oder andere Mal zu Gast, um über Rechtsstreitigkeiten zu berichten. Drehbesprechungen fanden vor Ort statt, erzählt Resetarits: „Richter Gallent hat uns immer einen guten Wirten genannt.“

Nicht nur über Verhandlungen am Neulengbacher Gericht wurde berichtet, sondern auch über den Alltag des Gerichtsvorstehers selbst. „Wir haben ein Portrait über den Richter gemacht und hatten mehrere Drehtage in Neulengbach und in der Gegend, zum Beispiel auch bei einem Nachbarschaftsstreit in Maria Anzbach.“

Peter Resetarits blieb in Kontakt mit Hermann Gallent. Als der Bezirksrichter 2010 verstarb, kam der ORF-Redakteur sogar zum Begräbnis.

