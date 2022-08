Öffnungszeiten wurden reduziert: Neulengbachs Betrieben fehlt Personal

3.031 offene Stellen waren Ende Juni beim AMS St. Pölten gemeldet. In den vergangenen 35 Jahren gab es noch nie mehr offene Stellen als im heurigen Juni. Die bedeutendsten Zuwächse an offenen Stellen verzeichnen der Metall-Elektro-Bereich, Industrie und Gewerbe, Büroberufe und Fremdenverkehr. Auch die Beschäftigung steigt laut AMS-Geschäftsführer Thomas Pop relativ kräftig: „Die Zahl der Arbeitslosen geht 16 Monate in Folge zurück.“