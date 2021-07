Kahle Stellen in der Baumkrone von Mostbirnbäumen lassen auf die seit ungefähr 15 Jahren grassierende Baumkrankheit „Birnbaumverfall“ schließen. Die Krankheit ist ab dem Spätsommer bis Herbst am besten zu erkennen, die Infektionen erfolgen im Frühjahr und Sommer durch den Birnblattsauger. Einige Jahre leidet der Baum, bis er schließlich dürr wird. Die Baumkrankheit tritt mittlerweile in fast ganz Europa auf und es wird intensiv daran gearbeitet, ihr Herr zu werden. Aber viele Bäume mussten schon gefällt werden.

Im Frühjahr sei ein Projekt gestartet worden zum Thema „PRO Streuobst 2030“, weiß dazu Obstbaumexperte Andreas Ennser: „Dabei wird ein praxisnaher Feldversuch über das Mostviertel durchgeführt, in den um die 20 Betriebe eingebunden sind.“ Darüber hinaus wurden mit Unterstützung des Landes NÖ, der Moststraße und des Obstbauverbands Mostviertel über den deutschen Unterlagenzüchter „ViruTherm“ insgesamt 600 virusresistente Unterlagen angekauft, welche in Zusammenarbeit mit den Baumschulen Huber und Lagler mit fünf verschiedenen Mostbirnensorten veredelt werden. Die Bäumchen sollen frühestens im Herbst 2023 ausgepflanzt werden können.

Aber auch die Trockenheit setzt Obstbäumen zu, bei Kirschbäumen oder Zwetschkenbäumen etwa zeigen durch welk herabhängende Blätter und eine lichtere Krone die Auswirkungen von extrem wenig Regenfällen und starker Hitze auf.

„Generell bedeutet eine längere Trockenperiode, wie wir sie jetzt im Mostviertel haben, für jegliche Pflanzengattungen eine Stresssituation“, erklärt Andreas Ennser. Der Obstbaumexperte der Landwirtschaftskammer Amstetten weiß, dass sich die Trockenheit speziell bei Mostbirnbäumen erst sehr spät zeigt, weil diese Tiefwurzler sind. „Vorerst sind die Birnbäume durch ihr breit und tief verzweigtes Wurzelsystem noch gut aufgestellt.“ Sollte es jedoch in den kommenden Sommermonaten weiterhin sehr trocken bleiben, würden die Bäume im Verhältnis zu viel Wasser assimilieren, also verdunsten, und somit dann auch früher als sonst abschließen und eine Notreife einleiten.

„Den Nussbäumen hingegen müsste es eigentlich gut gehen“, sagt Andreas Ennser, denn: „Walnussbäume lieben an und für sich wärmere Regionen und Böden und kommen durch ihre Pfahlwurzel gut mit längerer Trockenheit zurecht. Die Walnuss ist sehr anpassungsfähig und profitiert von höheren Temperaturen sogar.“ Nachdem es aber zur Blütezeit kühles und immer wieder feuchtes Wetter und kaum Insektenflug und somit auch keine gute Befruchtung gab, wird mit einer schwachen Erntemenge gerechnet.

Fichten leiden unter dem Borkenkäferbefall

Schwer zu kämpfen haben die Nadelbäume in unseren Wäldern, und da vor allem die Fichten: Der Borkenkäfer ist am Werk. Der relativ warme Winter mit Temperaturen nur wenig unter null Grad hat das Überleben der Schädlinge sehr leicht gemacht.

Und trockene, heiße Sommer sorgen für bis zu vier Populationen im Jahr. Die Trockenheit macht generell den Fichten zu schaffen, denn sie sind Flachwurzler und beziehen Wasser vorwiegend aus den oberen Erdschichten.

Eschen wiederum sind vom Eschensterben bedroht, ein Pilzbefall ihrer Wurzeln sorgt für langsames, stetiges Absterben.

Und auch die Rosskastanie kämpft mit einem Schädling: Die Miniermotte ist am Werk. Die Blätter der Kastanien zeigen sich bereits im Sommer braun und fallen ab. Die Larve des winzig kleinen Schmetterlings wächst in den Kammern der Blätter heran und sorgt für die Austrocknung. Der Kastanienbaum wird zwar dadurch nicht umgebracht, aber er leidet an der fehlenden Assimilation.