„Yesterday“ in Neulengbach: Zeitzeugen erzählen

Zwei herausragende Zeitzeugen aus dem Umfeld der Rock- und Popszene gastieren am Donnerstag, 20. Juli, unter dem Titel „Twist and Shout“ im Stadtkeller inmitten der Yesterday-Ausstellung:

Konzertveranstalter Georg Clam-Martinic brachte so unterschiedliche Weltstars wie Bob Dylan, Elton John, Pink, Gina Lollobrigida zu Freiluftkonzerten auf die elterliche Burg Clam im oberösterreichischen Strudengau. Begonnen hat der Konzertreigen 1990 im Garten der damaligen Burgbrauerei, der damals das erste Mal als Konzertgelände genutzt wurde. Clam-Martinic konnte sich zu der Zeit wohl nur in den kühnsten Träumen ausmalen, dass der Burg-Clam-Festival-Sommer nach 33 Jahren weit über die Grenzen Oberösterreichs hinausstrahlt.

Das erste große Konzert gab übrigens Ostbahn Kurt, zu dem 2000 Menschen kamen, obwohl es noch nicht einmal eine richtige Bühne gab. 1996 fanden bereits 31 Veranstaltungen auf Burg Clam statt: „Innerhalb von wenigen Tagen hatten wir die Leningrad Cowboys, Nina Hagen, Grönemeyer, Carlos Santana und Toto. Am Ende waren wir bekannt, aber konkursreif. Es war schlechtes Wetter und niemand wusste, wo Burg Clam ist. GPS gab es ja keines“, so die ehrliche Stellungnahme zu den ersten Festivaljahren. Neben den gefürchteten Wetterkapriolen musste sich Clam-Martinic aber auch mit den besonderen Eskapaden der Superstars abplagen. Clam-Martinic wird in Neulengbach auch die neuesten Geschichten zum Besten geben. Eingefädelt wurde das Gastspiel des Festivalleiters durch den Kurator der Ausstellung Hannes Etzlstorfer den eine langjährige Freundschaft mit Clam-Martinic verbindet.

Konzertveranstalter Georg Clam-Martinic kommt am Donnerstag, 20. Juli, nach Neulengbach und erzählt über seine Erlebnisse mit Weltstars. Foto: zVg

Viele Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten

Mit von der Partie im Stadtkeller ist auch der Grafiker und Künstler Hubert Schorn aus Wilhelmsburg, der mit seinen eindrucksvollen Künstlerporträts die Yesterday-Ausstellung dominiert. Wenige Wochen vor seinem 75er wird auch er von seinen Begegnungen mit den großen Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Kunst und Kultur, Sport und Society erzählen. Er hielt sie nicht nur in Porträts fest, sondern ließ sie von diesen auch signieren. So zeigt ja die Ausstellung nicht nur den Astronauten Buzz Aldrin von der legendären Apollo 11-Mission vom Juli 1969, sondern auch die beiden Nobelpreisträger Peter Handke und Bob Dylan. Vielleicht verrät er den Neulengbachern auch, wie er zum Autogramm von Jane Birkin kam, die mit ihrem Song „Je t´aime… moi non plus“ 1969 einen Skandal provozierte und diesen Sonntag plötzlich verstarb. Die Ausstellung selbst ist noch bis 3. August (jeweils Freitag und Samstag 16 bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung unter 02772/52105-25) zu sehen.