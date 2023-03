Mitbewohner für inklusive WG in Neulengbach gesucht

Neulengbach Marlene liebt es, einkaufen zu gehen, sie sitzt gern im Kaffeehaus, hört Musik und ist gerne in Gesellschaft. Wäsche aufhängen oder Staub saugen gehört für sie genauso zum Alltag, wie Müll hinaustragen. Marlene ist so wie viele junge Frauen, dennoch ist sie anders. Die 24-Jährige hat einen seltenen Gendefekt. „Als sie geboren wurde, gab es auf der ganzen Welt vier Menschen mit dem gleichen Gendefekt. Heute sind es circa 100“, erzählt ihre Mutter Martina Mayr. Ärzte beschreiben Marlene als Autistin mit Bewegungseinschränkungen (Dyspraxie). Sie kann nicht sprechen, aber mit Gesten kommunizieren. Sie hat Pflegestufe sechs.

Eigentlich könne man mit diesem Defekt gar nicht überleben, hieß es von Ärzten. Marlene aber steht mitten im Leben. „Meine Tochter ist ein so lebensfroher Mensch, wenn ich so wäre wie sie, wäre ich wohl schwerst depressiv“, sagt sie.

Wohnung im Zentrum der Stadt umgebaut

Ihre Mutter hat für ihre schwerbehinderte Tochter nun eine inklusive Wohngemeinschaft in Neulengbach gegründet. Auf einer Fläche von rund 110 m² in einer frisch sanierten Altbauwohnung mit Gemeinschaftsgarten, fünf Gehminuten vom Bahnhof Neulengbach Stadt entfernt, leben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam unter einem Dach – begleitet durch eine psychosoziale Fachkraft und die Hauskrankenpflege der Caritas. Ein Bereich in der Wohnung wird von Martina Mayr selbst bewohnt, ein Zimmer von Marlene und ein weiteres Zimmer von einer Studentin. Ein WG-Zimmer ist aktuell frei. Für dieses wird nun ein neuer Bewohner oder eine neue Bewohnerin gesucht. Das Zimmer der Studentin, die aktuell in der WG wohnt, wird dann ab Anfang September wieder vergeben.

Mietfreies Wohnen mit Bereitschaftsdienst

Die Zimmer werden mietfrei vergeben, dafür leisten die Bewohner einen wöchentlichen Bereitschaftsdienst und einmal im Monat einen Dienst am Wochenende, um für Marlene da zu sein. Auch das Apartment der Mutter soll einmal vergeben werden, sie hat vor bis Mitte 2024 auszuziehen. Geeignet seien die Wohnplätze für Studierende aller Richtungen genauso wie für all jene Menschen, die in einer Wohngemeinschaft wohnen wollen. Für Studierende im psychosozialen Bereich eigne sich der Platz aber auch als Praktikumsplatz.

Langjährige WG in Deutschland als Vorbild

Dass Mayr für ihre Tochter diese Wohnform gesucht und gefunden hat, ging ein langer Prozess voraus. „Marlene war in einer Einrichtung, dort hat sie aber eine Anstaltsdepression bekommen und eine andere Lösung musste gefunden werden“, erinnert sich die Neo-Neulengbacherin. 26 Absagen von anderen Einrichtungen in Wien und NÖ folgten, ehe sie sich für die Gründung dieser inklusiven Wohngemeinschaft, die auch vom Land gefördert wird, entschlossen hat. Für die WG in Neulengbach hat Mayr auch eine gemeinnützige GesmbH, gemeinsam gut leben im Wienerwald, gegründet. Als Vorbild diente ihr der „Verein Gemeinsam Leben Lernen“ in München, der solche WGs bereits seit über 30 Jahren betreibt. In Österreich gebe es nur 14 ähnliche Projekte, vier in Wien, zehn in Graz sowie einige wenige mit alternativen Ansätzen. Diese Projekte seien laut Mayr jedenfalls zukunftsweisend. „Denn Menschen mit Behinderung brauchen zwar Betreuung, aber keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung von Fachpersonal“, so Mayr.

Mit Buddies unter einem Dach

Und genau diesen Weg schlägt sie für ihre Tochter Marlene ein. Untertags sind im Habit im Clementinum Behindertenbetreuer für die 24-Jährige da, genauso stehen Übungen mit Logopäden, Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten im Wochenplan. Regelmäßige Unterstützung kommt auch von Hauskrankenpflegern, psychosozialen Fachkräften sowie Freizeitbegleitern. Marlenes Familie und natürlich ihr Wohnbuddy sind ebenso an ihrer Seite, und hoffentlich bald auch noch ein, zwei oder drei Buddies, die mit ihr unter einem Dach leben. . .

Wer Interesse an der inklusiven Wohnform hat, meldet sich unter 0664/ 8401299 oder info@gemeinsam-gut-leben.at

