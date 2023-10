Neulengbacher Volksschüler erzielten knapp 700 Euro für „Missio“

Unter Anleitung von Religionspädagoginnen Sabine Bentz und Susanne Freissl verkauften Schüler und Schülerinnen der Volksschule an zwei Tagen jeweils in der großen Pause Schokolade-Pralinen und Chips für einen guten Zweck. Der Verkauf der Köstlichkeiten läuft über das päpstliche Missionswerk „Missio“, das heuer schwerpunktmäßig Projekte in Indien unterstützt. „Wir freuen uns 689,67 Euro besteuern zu können, um die Arbeitsbedingungen von Teepflücker und Teepflückerinnen verbessern zu können“, berichtet Direktorin Marietta Leibetseder.