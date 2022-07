Neue Pläne für Altlengbachs Ortszentrum

Werbung

Das alte Gemeindeamt samt Bürgerbüro, die Arztpraxis, das Rettungsgebäude und das ehemalige Fuchs-Haus stehen nicht mehr lange. Die Gemeinde plant die Neugestaltung des Ortszentrums, die bestehenden Gebäude kommen weg.

Gemeindeamt, Rettung, Bibliothek, Ärztezentrum und mehr

Die Zentrumsgestaltung erhitzt seit 2014 die Gemüter. Unter dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Luftensteiner einigten sich SPÖ und ÖVP auf ein Konzept. Umgesetzt wurde das 5-Millionen-Projekt aber nicht, denn gegen die geplante Verbauung der Kirchenwiese gab es Protest. Eine Bürgerinitiative verhinderte den Bau.

Nach acht Jahren wird ein neuer Anlauf zur Neugestaltung genommen. ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak präsentierte am Montag die Pläne im Gemeinderat. „Die gesamte Grundfläche für diesen Plan gehört der Gemeinde“ betonte er.

Im neuen Gebäudekomplex werden Gemeindeamt, Rettung, Bibliothek und etwa 17 Wohneinheiten untergebracht. Auch ein etwa 400 Quadratmeter großes Geschäftslokal für einen Nahversorger, ein Ärztezentrum und Tiefgaragen sind vorgesehen.

Die Anlage soll mit viel Holz und vielen Grünbereichen ausgeführt werden. Geheizt werden soll mit Hackschnitzel. Das Architekturbüro „AllesWirdGut“ hat die Pläne erstellt. Das Projekt soll mit Bauträgern abgewickelt und finanziert werden.

Göschelbauer: „Jetzt fängt die Knochenarbeit an“

„Wir haben uns lange vorbereitet und uns viele Gedanken gemacht“, hält Bürgermeister Michael Göschelbauer fest. Viele Besprechungen in der Arbeitsgruppe habe es gegeben, jetzt habe man ein sehr gut gelungenes Projekt, das einen guten Mix biete.

„Jetzt fängt die Knochenarbeit an“, stellt der ÖVP-Bürgermeister fest. Denn nun beginnt die Suche nach Partnern und Finanzierungsmöglichkeiten. „Wir müssen das Land für eine Unterstützung gewinnen. Eine Gemeinde kann so etwas nicht allein stemmen“, so Göschelbauer im NÖN-Gespräch. Er geht davon aus, dass im Frühjahr 2023 mit der Umsetzung begonnen werden kann. Eine Bürgerinformation soll es in Kürze geben.

Heftige Kritik kam in der Gemeinderatssitzung von FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Singer: „Unfassbar, was da passiert. Wir verkaufen den Grund an Bauträger und kaufen uns dann wieder ein. Wir brauchen keine neuen Wohnungen, Altlengbach hat schon genug neue Wohnungen.“

Der Grundsatzbeschluss zur Neugestaltung des Ortszentrums wurde von ÖVP und SPÖ gefasst, die FPÖ stimmte dagegen. Der fraktionslose Gemeinderat Wolfgang Luftensteiner fehlte urlaubsbedingt bei der Sitzung. Auf Anfrage der NÖN erklärte er: „Es hat zwar lang gedauert, aber ich stehe grundsätzlich positiv zu dem Projekt.

Der Entwurf stammt von dem Architekturbüro, das wir damals auch ausgewählt haben. Der Plan wurde weiterentwickelt, und ich denke das ist eine gute Lösung mit den Sichtachsen in zwei Richtungen.“ Etwas Bedenken hat Luftensteiner was die Kosten angeht: „Das finanzielle Volumen ist ein Vielfaches geworden. Da muss sich ein Bauträger einmal drüber trauen.“

Vizebürgermeister Daniel Kosak bedankte sich beim Arbeitsausschuss für die konstruktive Zusammenarbeit und betonte: „Es steckt noch enorm viel Arbeit vor uns, aber gemeinsam können wir das schaffen“.

Neuer Versuch

