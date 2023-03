Schüler mit Tablets ausgestattet

Seit dem Schuljahr 2021/22 nimmt die ASO St. Christophen am 8-Punkte-Plan der Bundesregierung teil, der Schülern und Schülerinnen der jeweiligen 5. Schulstufe mit digitalen Endgeräten ausstattet. Mittlerweile sind drei Klassen vollständig mit Windows-Tablets ausgerüstet, eine vierte folgt im kommenden Schuljahr. Zu Beginn des Schuljahres haben die Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse mit Sonderschullehrerin Julia Furtmüller, die die Aktion an der Schule koordiniert, alle Geräte eingerichtet, ganz nach dem Motto „learning by doing“. " Diese Projekt ist eine einmalige Sache und es freut mich, dass wir dabei sind. Unsere Abschlussklasse hat mit Geduld und großen Interesse die Laptops für den Unterricht eingerichtet", ist Direktorin Bauer-Fitz stolz auf die Schüler und Schülerinnen.

