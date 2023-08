Sängerinnen und Sänger für Adventkonzert gesucht

Der Gesangverein Asperhofen-Grabensee unter Obmann Klaus Benesch hat sich heuer für das Adventkonzert etwas Besonderes einfallen lassen: Geplant ist es, einen Projektchor zusammenzustellen. „Dafür sind Sängerinnen und Sänger auch aus umliegenden Chören gesucht, die das Adventliedersingen gemeinsam mit uns gestalten“, berichtet der Obmann. Die Idee einen Chor für nur ein Projekt zusammen zu stellen, sei durch den Besuch vieler Chorkonzerte entstanden. „Es wird immer schwieriger wöchentliche Proben über das gesamte Jahr abzuhalten. Überdies ist es nicht jedem Chor möglich, für alle Anlässe Termine zu finden und das richtige Programm einzustudieren oder alle Stimmen zu besetzen“, erklärt Benesch, der überzeugt ist, dass es für jeden Chorsänger und jede Chorsängerin ein Erlebnis ist, in einem großeren Ensemble zu singen. „Durch persönliche Erfahrung in einem Projektchor zu singen, erwarte ich zahlreiche Interessenten und Interessentinnen“, so der Obmann.

Die Proben für das Konzert beginnen bereits am Mittwoch, 6. September, um 19.30 Uhr im Musikerheim Asperhofen. Geplant sind bei dem Konzert traditionelle Lieder sowie passende Chorwerke aus aller Welt, die unter der Leitung einer professionellen und akademisch ausgebildeten Chor- und Ensembleleiterin näher gebracht werden. Das Notenmaterial wird zur Verfügung gestellt. Worauf der Obmann außerdem hinweist: „Die Mitwirkung ist außer der Teilnahme an den Proben an keinerlei Verpflichtung, wie etwa eine Mitgliedschaft gebunden. Die Freude am Singen sowie das Präsentieren von Chormusik steht im Mittelpunkt.“

Das gemeinsame Konzert findet dann am ersten Adventsonntag, 2. Dezember um 17 Uhr in der Pfarrkirche Asperhofen statt.