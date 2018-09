Neue Amtsgebäude sind sowohl in Altlengbach als auch in Neustift-Innermanzing notwendig. Die alten Häuser sind in beiden Gemeinden bereits in die Jahre gekommen, daher besteht Handlungsbedarf. Für Neustift-Innermanzings Noch-VP-Bürgermeister Ernst Hochgerner wäre es daher vernünftiger, ein gemeinsames Gemeindezentrum für Altlengbach und Neustift-Innermanzing zu errichten. „Beide Gemeinden bauen ein Gemeindeamt, die Kosten sind enorm“, so Hochgerner.

„Ist fix, dass wir bauen“

Altlengbachs VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer zeigt sich in dieser Hinsicht gesprächsbereit. „Natürlich kann man immer über so etwas nachdenken, wir haben auch schon früher im Laabental sinnvoll zusammengearbeitet.“

Für Göschelbauer ist allerdings klar, dass Altlengbach ein Gemeindezentrum errichten wird. „Dass wir bauen, steht fest. Wenn der Wunsch aber da ist, dass beispielsweise bei der Verwaltung Synergien genutzt werden, können wir gerne darüber reden“, meint der Altlengbacher Ortschef.