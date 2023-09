Landjugend Neulengbach gestaltete Spielplatz neu

„Der Projektmarathon ist eine landesweite Veranstaltung der Landjugend. Heuer, zum 20-jährigen Jubiläum, nahmen 109 Gruppen mit 2.707 Jugendlichen teil“, erklärt Landesbeiratstellvertreter Kevin Dvorak den Projektmarathon. „Der Bürgermeister wählt aus einer Liste ein vordringliches Anliegen und teilt die Aufgabe am Freitag um 17 Uhr mit. Dann arbeiten die Gruppen bis Sonntag nachmittags und stellen alles fertig.“

Gutes tun, Gemeinschaft stärken

In Neulengbach wurde ein Pavillon, eine Sandkiste, ein Spielgerät mit Rutsche und Schaukel sowie ein Reck mit zwei Stangen errichtet und die vorhandene Lok am Spielplatz in Emmersdorf neu gestrichen, wie der Projektbegleiter des Landes Hannes Haidn erzählt. Die Materialkosten trägt die Gemeinde. Positiv erwähnt er, dass die Gemeinschaft im Team gestärkt und ein Mehrwert geschaffen werde. Immerhin werden von etwa 20 Jugendlichen je mehr als 30 freiwillige Arbeitsstunden geleistet.

Projektleiter Felix Wohlmuth formuliert es so: „Mir gefällt besonders, dass man sieht, was man so schafft, wenn man zusammenarbeitet, und man trotzdem Spaß haben kann.“ Am Sonntagnachmittag übergab VP-Bürgermeister Jürgen Rummel im Beisein vieler Anwesender schließlich offiziell die Einrichtung ihrer Bestimmung und dankte den fleißigen Jugendlichen. Die Kinder nahmen ihren Spielplatz mit großer Freude in Besitz.