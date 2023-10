„Lieben, Lachen, anders machen“: Brezina begeistert in St. Christophen

Die Parkplätze in ganz St. Christophen waren ausgelastet, die Theaterei war bis auf den letzten Platz besetzt. Thomas Brezina präsentierte in einer Vorpremiere sein neues Programm „Lieben, Lachen, anders machen“. „Es gibt einiges, das ich erzählen möchte, weil es Zeit ist, Erkenntnisse und Erlebnisse weiterzugeben“, so Brezina und er sagte auch, dass im Rückblick die schrecklichsten Zeiten seines Lebens die wichtigsten gewesen seien und die Erfüllung seiner Wünsche manchmal sogar ein Albtraum gewesen sei. Das Lebensglück zu entdecken sei aber keine Hexerei. „Auch ein Traumberuf kennt Frust, Krisen, Ärger und Zweifel“, ließ Brezina aufhorchen, und er, der seinen Lebenstraum leben darf, bot den Theaterei-Besuchern zahlreiche Lebenstipps und erzählte sehr offen aus seinem Leben.

„Mache einen Hit aus Deinem Leben“ oder „Neugierig sein, lernen, lernen, lernen und das Beste geben“ und „Man muss das Ziel kennen, um erfolgreich zu werden“, gab er den Besuchern und Besucherinnen als Lebenstipps mit. Man müsse mit seiner Arbeit Freude haben, das Positive sehen und auch immer wissen, dass es auch im besten Leben und Arbeitsleben immer wieder Ups und Downs gibt. Der „Work-Life-Balance“ erteilt Brezina eine klare Absage, denn „das ist der größte Unglücklichmacher überhaupt.“ Vielmehr bezeichnet er ein „gut ausbalanciertes Leben“ als den viel besseren Weg. Und Kritik sei gut und bringe einen weiter, sagte der erfolgreiche Buchautor, „aber kritisieren lasse ich mich nur von jemandem, den ich auch um Rat fragen würde oder könnte.“

Thomas Brezina ist ein höchst erfolgreicher Buchautor, er hat über 600 Bücher geschrieben, die in 35 Sprachen übersetzt wurden, er erreichte auch in China große Beliebtheit und war dort einer der drei meist übersetzten Autoren. Zudem belegte er acht Plätze auf den Top Ten der Bücher-Bestsellerlisten. Zehn Ausgaben der „Knickerbockerbande“ hat er alleine in einem Jahr verfasst. Bevor er als Buchautor höchste Beliebtheit errang, war er neben seinem Studium der Theaterwissenschaft als Regisseur bei über 600 Sendungen der Kinderreihe „Am dam des“ tätig.

Thomas Brezinas zweite Heimat ist London. In Großbritannien hat er auch seinen Lebenspartner kennen gelernt, den er vor wenigen Jahren geheiratet hat. Auch über das Finden dieses späten Glücks erzählte Brezina den Besuchern und Besucherinnen des Abends.

