Alkoholisiert gerieten zwei Männer (33 und 29) in einem Lokal in Neulengbach aneinander, beiden wird nun wegen Körperverletzung der Prozess gemacht. Mehrmals musste der Richter bereits vertagen. Nun, am dritten Verhandlungstag, sagt einer der Angeklagten: „Wir haben etwas getrunken, haben uns provoziert und sind aufeinander losgegangen. Er hat herg’haut und ich hab’ mit der Faust zurückgeschlagen.“

Der Richter kommt zum Schluss: „Bei dem Vorfall handelte es sich um eine Streiterei, die eskaliert ist. Es kam zu wechselseitigen Gewaltanwendungen. Es setzte Faustschläge ins Gesicht und Tritte gegen einen bereits am Boden Liegenden. Von Notwehr gehe ich nicht aus“, sagt er und verurteilt beide Männer.

Mit zwei Monaten bedingt verhängter Freiheitsstrafe kommt der bislang unbescholtene Angeklagte davon. Eine kombinierte Strafe – 15 Monate auf Bewährung sowie 5.400 Euro unbedingte Geldstrafe – setzt es für den bereits vorbestraften anderen Angeklagten. Ein Bewährungshelfer soll den Mann auf den rechten Weg bringen, ein Anti-Gewalttraining muss er absolvieren, „um zu lernen, wie man solchen Situationen aus dem Weg geht.“ Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.

Das Verfahren sei, so der Richter weiters, „merkwürdig gewesen. Jeder Zeuge hat etwas anderes erzählt. Da wird es sicher Erhebungen wegen falschen Aussagen geben“.