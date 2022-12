20-Jähriger schlug Mann ins Gesicht: Neulengbacher verletzt

Werbung

Wegen einem Vorfall im Gastgarten eines Neulengbacher Cafés stand ein 20-jähriger St. Pöltner vor dem Richter am Landesgericht St. Pölten. Der junge Mann soll einem 67-Jährigen einen Schlag ins Gesicht versetzt haben, wobei der Orbitaboden, also der Boden der Augenhöhle des Mannes brach. Der 20-Jährige bekannte sich schuldig, plädierte aber auf Notwehr.

Der Streit entstand in einem Café in der Neulengbacher Innenstadt. Während der Verhandlung räumte der junge Angeklagte ein, bereits stark alkoholisiert gewesen zu sein. Bereits vor dem Besuch des Cafés habe er einiges an Alkohol getrunken. Weiters gab er zu, sich daneben benommen zu haben. Erinnerungen an den Tag habe er allerdings nur wenig.

Laut den Freunden des Angeklagten war er und auch die Freundesgruppe sehr laut. Daran habe sich das Opfer, das ebenfalls Gast im Café war, gestört. Es gab eine Diskussion.

Als die Burschen das Lokal verlassen wollten, soll der Angeklagte wie verrückt vor dem älteren Mann herumgetanzt, ihm vor die Füße gespuckt und über den Neulengbacher geschimpft haben. Daraufhin soll der 67-Jährige den jungen Mann am Hals gepackt und ihm eine Ohrfeige gegeben haben. Der Angeklagte behauptete, aus Reflex und Notwehr zurückgeschlagen zu haben. Dabei erlitt das Opfer zwei Platzwunden und einen Bruch an der Augenhöhle.

Der 67-Jährige stritt ab, den 20-Jährigen gepackt und geschlagen zu haben. Er gab an, auf dem Weg zur Toilette gewesen zu sein, wo ihm der Angeklagte den Weg versperrt und auf ihn eingeschlagen habe. Die Zeugen bestanden aber darauf, dass auch der ältere Mann Gewalt angewendet hatte. Zu einem Urteil kam es noch nicht. Der Prozess wurde vertagt, da weitere Zeugenaussagen nötig sind.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.