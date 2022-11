Eichgrabner Danner war für Puls 4 zum Wahlwandern in den USA

Der Café Puls Moderator Florian Danner ist wieder auf Wahlwanderschaft in den USA. Am Dienstag, 8. November fanden die Midterms statt. Das sind Halbzeit- oder Zwischenwahlen zum US-Kongress, der Legislative der Vereinigten Staaten. Diese finden zwischen zwei Präsidentschaftswahlen statt.

Florian Danner, der auch vor der letzten Präsidentschaftswahl quer durch die USA gewandert ist und die Stimmungen in den einzelnen Bundesstaaten eingefangen hat, war auch vor den Midterms fleißig unterwegs.

Zu Beginn war er in Palm Beach vor dem Luxusanwesen von Donald Trump. Sein erstes Etappenziel war dann Savannah (Georgia), bevor es weiterging nach Yuma zur berüchtigten Grenzmauer zu Mexiko. In Sedona staunte er über sehr seltenen Novemberschnee in der Wüste von Arizona.

„Vom Wandern her war das der unglaublichste Tag bisher bei der heurigen Wahlwanderung“, war er überrascht über das Naturschauspiel. Immer wieder traf er Menschen mit denen er über die Stimmung im Land und die Politik, insbesondere die bevorstehende Wahl plaudern konnte.

Die Interviews kann man auf Café Puls, Puls 24, Puls 4 und in den sozialen Medien abrufen. Die letzten Kilometer führten ihn durch das besonders umkämpfte Nevada und nach Las Vegas. Es wird spannend: Wer übernimmt die Mehrheit im Senat? Wer im Repräsentantenhaus? Die Aussichten der Republikaner sind wieder so gut wie seit Monaten nicht mehr.

