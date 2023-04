Radwege im Wienerwald sollen ausgebaut werden

Dass der Radtourismus immer beliebter wird stellt auch der Innermanzinger Gastronom Anton Schilling fest: In seinem Gasthof zur Kaisereiche kehren Radlerinnen und Radler gern ein. „Unser Radweg ist sehr schön, und die Radfahrer werden immer mehr.“

Der Laabentalradweg ist eine beliebte Strecke für Groß und Klein. Der Weg führt die meiste Zeit entlang des Baches, Höhenmeter sind kaum zu bewältigen. Noch attraktiver könnte der Laabentalradweg werden, wenn es auch eine Anbindung an den Traisentalradweg geben würde. Thematisiert wurde der Ausbau immer wieder. „Aber über die Klammhöhe einen Radweg zu errichten ist halt schwierig“, merkt Anton Schilling an, der mit dem Thema auch aufgrund seiner Tätigkeit als Gemeinderat vertraut ist. Der finanzielle Aufwand für diese Anbindung sei doch groß.

Eine Erweiterung des Laabentalradwegs ist auch in Neulengbach ein Thema. „Es sind Verbesserungen geplant“, berichtet Bürgermeister Jürgen Rummel: Angedacht sind Anbindungen an den Neulengbacher Bahnhof sowie an den Spar- und den Obi-Markt.

Wer gern ein paar Höhenmeter zurücklegt und eine gute Kondition hat, für den bietet sich die Laurenzi-Strecke an: Bei der fast 40 Kilometer langen Route sind rund 660 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke startet in Neulengbach und folgt dem Laabental-Radweg nach Außerfurth bei Altlengbach. Nach der Ortsdurchfahrt geht es über Kogl und Lengbachl hinauf nach Hochstraß und dann über Kaiserspitz, Kloster Stein, Burgstall und Johannesberg weiter zur Buchbergwerte.

Ungefähr genauso lang, aber weniger schweißtreibend ist eine Fahrt auf dem Laabentalradweg und weiter auf dem Große Tulln Radweg: Die Route von Laaben nach Tulln ist leicht zu bewältigen, denn zeitweise geht es leicht bergab.

Radfahren wird also immer beliebter, nicht zuletzt auch aufgrund von E-Bikes. Auch bei der Wienerwald Tourismus GmbH geht man von einer sehr positiven Entwicklung des Rad-Tourismus aus. „Hohe Verkaufszahlen, E-Bikes und spaßorientierte Mountainbikes tragen zu einem weiter steigenden Trend, dem Rad-Tourismus bei. Niederösterreich hat es sich hier zum Ziel gesetzt die Rad Destination im Herzen Europas zu werden und setzt einen großen Werbeschwerpunkt in diesem Bereich“, betont Saul Ferguson, zuständig für Projektmanagement Mountainbiken beim Wienerwald Tourismus.

Der Wienerwald biete sowohl für Genussradfahrer als auch für Mountainbiker ein umfangreiches und interessantes Streckennetz für jeden Geschmack. Als Beispiel nennt Ferguson die neue Wiental-Elsbeer Tour (siehe Seiten 8/9). Die fast 95 Kilometer lange Route besteht aus zwei Etappen: Wer gern sportlich unterwegs ist nimmt die Wiental Elsbeere Tour Ost oder fährt die gesamte Route an einem Tag. Wer es gemütlicher angehen möchte, wählt die Wiental Elsbeere Tour West.

Als besonders beliebte Strecke für Mountainbiker im Wienerwald gilt die Parapluie-Strecke, die mit der neuen Gießhübl-Strecke erweitert werden kann. Von Purkersdorf erfreut sich die Troppberg I Strecke großen Andrangs und für sportliche Gravel Fans bietet sich die Gravelbike-Tour Mauerbach an.

Für Genuss-Radfahrer führen rund um den Biosphärenpark Wienerwald mehrere Top-Radrouten. „Diese Radwege entsprechen allen Standards perfekt ausgebauter Radwege und laden ein, den gesamten Wienerwald zum Beispiel auf der Wienerwald-Radrunde im Rahmen eines Kurzurlaubes zu umradeln“, so die Info vom Wienerwald Tourismusbüro in Purkersdorf.

Möglichkeiten für Erweiterungen und Verbesserungen des Radwege-Netzes werden laufend geprüft. Es gibt laut Tourismusverband fortlaufende Gespräche mit Grundeigentümern, jedoch derzeit noch keine spruchreifen Einigungen. Auch das Interesse der Gemeinden sei groß, weitere Verbindungen zwischen den Orten zu schaffen, um für alle ein durchgängiges Streckennetz zu ermöglichen. Auf die Frage, ob die Mountainbike-Strecke Irenental-Steinbachtal schon aktiv ist antwortet Saul Ferguson: „Bei dieser Strecke gibt es noch keine Entscheidung, es soll aber bald ein Treffen mit der Gemeinde stattfinden.. Allerdings konnte durch unser Zutun eine Forststraße zwischen Irenental und Tullnerbach freigegeben werden. Diese wird von der Gemeinde Tullnerbach betreut.“

