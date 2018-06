Fast abgeschlossen sind die Arbeiten zur Neugestaltung des Rad- und Gehwegs entlang der Hauptstraße vor der Firma Holzbau Sulzer. „Die Alsphaltierungsarbeiten sind beendet, die neuen Randsteine gesetzt, der Sichtradius bei der Aus- und Einfahrt wurde deutlich verbreitert und bietet nun besseren Ausblick für die Autofahrer“, sagt Vizebürgermeister Daniel Kosak.

Auch die Bepflanzung neben dem neuen Abschnitt ist fast fertig. „Hier wurden Bodendecker und Sträuche gepflanzt, das wird in einigen Monaten wunderbar aussehen“, freut sich Kosak. In den nächsten Wochen soll die Bodenmarkierung des neuen Teilstücks fertiggestellt werden, bei der Ausfahrt sollen Sichtspiegel angebracht werden.

Weiters sind natürliche Barrieren in Form von Hochbeeten geplant, damit sowohl Radfahrer als auch Autofahrer an dieser Stelle in möglichst geringem Tempo fahren müssen, um einander nicht zu gefährden. „Nächster Schritt ist die Montage der modernen Holzfassade an der Halle der Firma Sulzer“, so Kosak, der mit Bürgermeister Michael Göschelbauer am Wochenende die Endplanungen besprach. „Noch vor den Sommerferien soll alles fertig sein, dann wird dieser Bereich völlig verändert aussehen und viel sicherer sein“, zeigt sich auch Göschelbauer zufrieden mit dem Projekt.