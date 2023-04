Raiffeisenbank Wienerwald: „Wir unterstützen E-Mobilität“

Anton Hechtl, der im Vorjahr zum Regionsobmann gewählt wurde, gab Einblicke zur Dividende der Genossenschaft: „Wir haben beispielsweise die Landjugend mit 2.000 Euro unterstützt und 1.000 Euro an LEADER-Elsbeere übergeben.“ Der Förderschwerpunkt sei künftig auf die Energiegenossenschaft von Elsbeere Wienerwald ausgerichtet, erläuterte Hechtl, der optimistisch in die Zukunft blickt: „Gemeinsam wird es uns gelingen, die Energiewende herbeizuführen beziehungsweise zu unterstützen.“

Regionalräte: Frauenquote liegt bei 50 Prozent

Von Obmann Emmerich Berghofer gab es eine Übersicht über die Struktur der Raiffeisenbank Wienerwald. Er zeigte sich stolz, dass die Frauenquote bei den Regionalräten erhöht werden konnte: „Gesamt sind wir bei 36 Prozent Frauenanteil, und besonders freut es uns, dass wir in Pressbaum bereits auf einen Frauenanteil von 50 Prozent gekommen sind.“ Weiters gab es von ihm Streifzüge in die internationale Welt des Geldes, Blicke auf Inflation, aktuelle Zinsentwicklung und auf den Ukrainekrieg in Zusammenhang mit Raiffeisen International. Er sprach auch über Regulatorien und die Umsetzung des Förderauftrages der Bank. „Förderschwerpunkt ist die Unterstützung der E-Mobilitätsvereine der Region“, fasste Emmerich Berghofer zusammen.

Geschäftsleiter Alfons Neumayer gab einen „wirtschaftlichen Ausblick aus der Sicht der Finanzpartner“, er präsentierte Zahlen: Das Genossenschaftsgebiet hat 65.825 Einwohner, davon sind 35.314 Kunden und davon 15.745 Mitglieder. Volums-Kennzahlen, Bilanzzahlen, Zahlen zu Einlagen und Ausleihungen und Risikotragfähigkeit. „Wir haben den Auftrag, dass wir als Raiffeisenbank Wienerwald gut wirtschaften“, so der Geschäftsführer. Nach einer Aktion mit 3 Prozent Zinsen für Online-Sparen im Herbst gibt es auch im heurigen Frühjahr, noch bis 26. Mai, diese Wienerwald-Sparoption. Derzeit gibt es mit Pressbaum, Purkersdorf, Breitenfurt, Neulengbach und Laabental fünf Kompetenzzentren. „Mit 89.000 Euro vom Marketingbudget haben wir Institutionen, Organisationen und Vereine gefördert, regional und überregional“, berichtete Neumayer abschließend.

Matthias Zawichowski und Christine Gassner von Elsbeere Wienerwald/LEADER gaben abschließend eine kurze Übersicht über aktuelle Projekte der Modellregion Elsbeere Wienerwald, wie etwa die im Herbst durchgeführte Jugendumfrage, deren Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise dazu. Die Klima- und Energiemodellregion wurde vorgestellt und ein optimistischer Blick auf die strategische Ausrichtung der Energiegemeinschaft Elsbeere-Wienerwald geworfen.

