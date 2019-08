Die Feuerwehr Raipoltenbach lud am Mittwoch, 14. August und Donnerstag, 15. August, zum Waldfest ein.

Am Mittwochabend sorgte Georgie’s Band für Tanzmusik, am Donnerstag wurde der Abschluss des Neulengbacher Ferienspieles gefeiert. Mit einem Dämmerschoppen mit dem Musikverein Neulengbach-Asperhofen und einer Tombolaverlosung wurde das Waldfest in den späten Abendstunden beendet.