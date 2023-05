Top-Bewertung für Campingplatz in Neulengbach

Die Plattform Camping.Info hat ein Ranking der beliebtesten Campingplätze für Zelter in mehreren Ländern Europas herausgebracht. Als beliebtester Platz für Urlaube im Zelt in Niederösterreich wird der Finsterhof in Neulengbach genannt.

Lisa Köhler, die den Campingplatz gemeinsam mit ihrem Mann Christian seit dem Vorjahr betreibt, freut sich sehr, als sie von der NÖN von dem guten Abschneiden beim Ranking erfährt.

Vor über 50 Jahren hat Josef Fischer, der Großvater voon Lisa Köhler, den Campingplatz in Neulengbach eröffnet. Es gibt Gäste, die von Anfang an dabei sind. Über 100 Dauercamper gibt es auf der naturnahen Anlage. Für Kurzcamper stehen 30 Plätze zur Verfügung.

Viele Gäste kommen aus Deutschland und den Niederlanden. Aber auch bei Österreichern ist der Campingplatz beim alten Gutshof beliebt. „Es ist bunt gemischt. Wir haben auch Gäste aus Wien, die nur über das Wochenende zu uns kommen“, erzählt Ursula Köhler. Aber auch weit gereiste Besucher haben schon hier genächtigt. „Kürzlich hatten wir Gäste aus Neuseeland, die mit dem Van unterwegs waren.“ Auch ein Pärchen aus München, das nach Neuseeland reist, hat kürzlich am Finsterhof Station gemacht.

Die Naturcamping-Anlage ist vor allem auch für Familien geeignet. „Bei uns gibt es Hasen, Hendln und Enten. Jetzt bauen wir gerade einen Streichelzoo“, berichtet die Betreiberin. Auch ein großer Spielplatz aus Holz steht zur Verfügung. Und mit einem Kinderprogramm - von Schauspielen über Kinder-Yoga bis hin zu Bogenschießen - ist dafür gesorgt, dass keine Langeweile aufkommt. Auch für Erwachsene werden verschiedene Workshops angeboten.

