Kinderbetreuung in Eichgraben wird erweitert

„Beim Thema Erweiterung der Kinderbetreuung wird es immer konkreter“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller. Im Rapunzel-Kindergarten steht ab Anfang 2024 eine zusätzliche provisorische Gruppe zur Verfügung. „Somit können wir am derzeitigen Standort in neun Gruppen alle Kinder ab zweieinhalb Jahren betreuen“, sagt Ockermüller.

Die Kleinstkinderbetreuung wird ebenfalls ausgebaut, die Gespräche mit dem Liegenschaftseigentümer und den Betreibern sind abgeschlossen und das Gemeindeteam ist gerade in der Ausschreibungsphase. „Die Zielsetzung ist klar definiert, mit August 2024 werden mindestens zwei zusätzliche Kindergartengruppen zur Verfügung stehen“, so der Bürgermeister. Für die Errichtung der zusätzlichen Kindergartengruppen ist Ende September noch eine Zustimmung des Gemeinderates betreffend der Liegenschaft Christbaumkultur zu treffen, damit die Gemeinde noch im September die Planung vergeben kann. „Die Christbaumkultur ist für die Gemeinde ein sehr wertvolles Grundstück. In den vergangenen Jahren bzw. Jahrzenten wurde immer wieder ein Kauf dieser Liegenschaften seitens der Marktgemeinde Eichgraben angestrebt. Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, gemeinsam mit der Eigentümerin eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung erarbeiten zu können“, freut sich Ockermüller. Ende September wird das für die Gemeinde sehr erfreuliche Ergebnis aus fast drei Jahren Verhandlungen dem Gemeinderat präsentiert.