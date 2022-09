Kabelbrand: Kleingartenhaus brannte nieder

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Schon von weitem waren am Dienstag um die Mittagszeit Rauchschwaden in Unterthurm (Gemeinde Altlengbach) zu sehen. Diese fielen auch der St. Christophenerin Magdalena Huber-Berndl auf, die gerade bei der Mühlenstraße unterwegs war. Sie hielt Nachschau, bemerkte den Brand in der Schrebergartensiedlung und setzte sofort die Rettungskette in Gang. „Mehrere Leute sind langsam vorbeigefahren und haben geschaut, angerufen hat aber sonst niemand", ärgert sich die St. Christophenerin und appelliert zugleich an mehr Zivilcourage.

Auto und Motorrad brannten, Nachbar-Gebäude beschädigt

Der Besitzer des Hauses (66) versuchte anfangs, das Feuer selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang, rasch wurde das Schrebergartenhaus ein Raub der Flammen. Bei den Löschversuchen zog er sich leichte Verletzungen zu.

Binnen weniger Minuten nach der Alarmierung rückten acht Feuerwehren – Altlengbach, Brand-Laaben, Eichgraben, Maria Anzbach, Neulengbach-Stadt, Neustift-Innermanzing, St. Christophen und Unter-Oberndorf – sowie Exekutive, Rettungsdienst, Straßenaufsicht und EVN aus, um das Feuer in den Griff zu bekommen. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, stand das Gebäude bereits im Vollbrand und ein Pkw und ein Motorrad in unmittelbarer Nähe zum Objekt begannen zu brennen“, berichtet das Abschnittsfeuerwehrkommando. „Der anfängliche Löschwassermangel wurde durch Aufbau einer etwa 400 Meter langen Zubringleitung rasch behoben und so konnte ein umfassender Löschangriff gestartet werden“, heißt es. Leicht beschädigt wurden auch zwei benachbarte Häuser, heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion.

Nach dem Brand-Aus nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese geht „mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit von einem Kabelbrand im Haus aus, alte Kabel hatten zu schmoren begonnen“, heißt es von der Exekutive. Man geht von einem Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich aus.

Appell an die Gaffer

Magdalena Huber-Berndl, die die Rettungskette in Gang gesetzt hat, spricht den Einsatzkräften großes Lob für ihren Einsatz aus. „Ihr alle macht einen tollen Job auf kostenloser Basis und das in eurer Freizeit, weil ihr gerne anderen helft“, sagt sie. Gleichzeitig spricht sie direkt all jene an, die nicht reagiert, sondern nur gegafft haben: „Bitte denkt mal nach, wenn ihr in so eine Situation kommt, egal ob Brand, Unfall, Überfall, …, Ihr hättet doch auch lieber das euch die Leute helfen anstatt zu gaffen.“

