Neulengbacherin entwickelte Informationsreihe: „Reden wir über Geld“

„Reden wir über Geld“ – das ist die Devise bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde: Monatlich wird in einem eigenen Format über Themen rund ums Geld informiert, zum Beispiel über sicheres Netbanking, „grüne“ Finanzprodukte oder Gold als Wertanlage. Auch über Fondsgebühren, Zahlungsschwierigkeiten oder Jugendkonten gibt es kompakte Infos für Verbraucher.

Hinter dem Format „Reden wir über Geld“ steht die gebürtige Neulengbacherin Annemarie Bauer. Sie hat mit zwei Kolleginnen aus der Abteilung Verbraucherinformation – ebenfalls Niederösterreicherinnen – die Informationsreihe entwickelt. Man will damit eine objektive Informationsquelle anbieten und verständliche Antworten auf alltägliche Fragen rund ums Geld liefern.

Annemarie Bauer hat nach der Volksschule in Neulengbach ein Gymnasium in St. Pölten besucht und dann Wirtschaft und Kommunikationswissenschaft in Wien studiert. Auf der Suche nach einem Beruf, der beide Bereiche verbindet, ist sie auf eine Stelle in der Kommunikationsabteilung der FMA gestoßen: „Das hat perfekt gepasst, 2010 habe ich dort zu arbeiten begonnen“, berichtet die heute 35-Jährige.

Dazwischen hat sie auch bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet: „Das war auch eine spannende Zeit“, blickt Annemarie Bauer auf ihre Tätigkeit in Frankfurt zurück. Von dort habe sie auch viele Ideen für ihre weitere Arbeit bei der Finanzmarktaufsicht in Österreich mitgebracht. Die FMA sei ein toller Arbeitgeber, das Betriebsklima in der Behörde sei sehr gut, erzählt Bauer. Auch die Möglichkeit für internationalen Austausch gefällt ihr.

Die alte Heimat ist Annemarie Bauer nach wie vor wichtig: „Ich bin mit Neulengbach sehr verbunden“, sagt die Zweitwohnsitzerin.

