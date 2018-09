„Ich gebe den Wirten zu 100 Prozent recht, immer wird ihnen der schwarze Peter zugeschoben“, meldet sich Till-Betreiber Christian Brandstetter nach dem runden Tisch zum Thema „freiwillig rauchfrei“ zu Wort. Er findet die Idee gut, dass die Gemeinde – wie berichtet – Gastronomen für eine gemeinsame Kampagne für rauchfreie Lokale ins Boot holen will.

Besonders hebt er hervor, dass „sich Rot und Schwarz das erste Mal einig sind“, sagt Christian Brandstetter. Zugleich regt er an, dass auch Vereine, Feuerwehren und Kantinenbetreiber mit ins Boot geholt werden sollen. Gesundheitsstadträtin Beate Raabe-Schasching gibt Brandstetter Recht, „Das will ich auch. Das will auch der Gesetzgeber“, sagt sie. Denn für den Betrieb von Kantinen und Feste gelten die gleichen Vorschriften wie für Gaststätten und diese sollen auch eingehalten werden. „Wir gehen in Neulengbach den Weg der Motivation und wollen all jene vor den Vorhang holen, die mit gutem Beispiel und freiwilligem Nichtrauchen vorangehen“, so Schasching.

Im Till Eulenspiegel gibt es getrennte Raucher- und Nichtraucherbereiche. „Wenn alle dabei sind und rauchfrei werden, bin ich natürlich auch dabei“, sagt Brandstetter.