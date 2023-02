Bezirksbauernbund und Landjugend luden zum Tanz

Der Bauernbund des Bezirkes lud am Samstag zur Ballnacht in das Hotel Steinberger in Altlengbach ein. Bezirksbauernbundobmann-Stellvertreterin Roswitha Hollaus sorgte für Organisation und Eröffnung des Balles. Die vielen Besucher und Besucherinnen und auch Ehrengäste, wie etwa Landtagsabgeordnete Doris Schmiedl, Nationalratsabgeordneter Johann Höfinger, Neulengbachs Bürgermeister Jürgen Rummel sowie Altlengbachs Vize Johann Leitner tanzten zur Musik „Stoff&Band“ durch die Ballnacht.

