Doch noch „umgezogen“

Das derzeit sehr unstabile Wetter stellte die Planungen sprichwörtlich auf den Kopf. Die Veranstalter und Veranstalterinnen rund um Pfarrer Wieslaw Tracz hatten sich bei der Durchführung der Fronleichnamsmesse mit anschließender Prozession mit kurzfristigen Änderungen herumzuschlagen.

Sie schafften es aber mit Bravour. Vom einem am Samstagabend geplanten Fest ausschließlich in der Kirche wurde am Sonntagmorgen kurzfristig ein Fest mit kleinem Umzug um das Gotteshaus. Die Musikkapelle Altlengbach sorgte für festliche Blasmusikklänge, die Kinder, die vor kurzem die Erstkommunion feierten, waren am Umzug beteiligt und streuten Blütenblätter.

Im Anschluss daran luden Pfarre und FF St. Christophen zu einem Festausklang in das Feuerwehrhaus ein, wo köstliche Mehlspeisen, Würstel mit Senf und erfrischende Getränke angeboten wurden.