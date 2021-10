„Es ist ein guter Einstieg in das Thema, damit ist allen klar, dass Klimaschutz ein ernstes Anliegen ist. Es soll etwas geschehen, und das stufenweise. Auch die regionale Staffelung finde ich eine gute Herangehensweise. Wie praktikabel sie ist, wird sich erst weisen. Die Entlastung wird vor allem für Familien spürbar, ebenso für mittlere Einkommen. Die Steuerreform ist rundum gelungen.“

Martin Michalitsch, ÖVP

„Die sozial-ökologische Steuerreform verdient weder die Bezeichnung sozial noch ökologisch. Ein Ökobonus, der sich rein nach geografischen Gegebenheiten richtet, geht an den Lebensrealitäten der Menschen vorbei.

In den Städten lebende Mieter – oftmals mit Gasheizung und schlechter Dämmung – steigen hier potenziell als Verlierer aus, denn nicht jeder kann sich eine Umstellung leisten. Beim Ökobonus werden die Stadtbevölkerung und die Menschen, die in Ballungsräumen leben benachteiligt und dafür bestraft, dass es gut ausgebauten öffentlichen Personenverkehr gibt.“

Matthias Stadler, SPÖ

„Diese Steuerreform ist eine Umkehrung – es wird belastet, was dem Klima schadet und entlastet, was gut für das Klima ist. Über den Klimabonus freuen wir uns alle. Auch für die Regionen ist das eine gute Nachricht.“

Elisabeth Götze, Grüne

„Ein unsoziales Belastungspaket, welches das Leben massiv verteuern wird. Die ÖVP schaut zu, wie die Grünen ihre Hirngespinste auf dem Rücken von Familien und Pendlern austragen. Besonders die Bevölkerung im ländlichen Raum wird noch stärker zur Kasse gebeten.“

Erich Königsberger, FPÖ