Die größte Aufregung sollte schon vorbei sein, die Taferlklassler haben ihren ersten Schultag hinter sich. 82 Erstklasser starten in vier Klassen in der Volksschule Neulengbach. „Die Schülerzahlen sind in etwa gleichbleibend“, berichtet Direktorin Ulrike Szemelliker. Insgesamt gibt es im heurigen Schuljahr 316 Schüler, 34 Lehrer und 16 Klassen, um eine mehr als im Vorjahr. Thema ist nach wie vor die Deutschförderung: „Es gibt viele Kinder, die nicht deutscher Muttersprache sind, da ist eine Förderung notwendig“, so Szemelliker. Sie freut sich, dass es immer Leute gibt, die mithelfen, wie zum Beispiel Leseomis.

Ganz begeistert ist Szemelliker von den Sanierungsarbeiten, die über die Sommerferien erledigt wurden. Die Fenster wurden wie berichtet ausgetauscht, in der Vorwoche war noch der Putztrupp im Einsatz, um alle Spuren der Baustelle zu beseitigen. „Es ist alles wunderschön geworden, es ist alles fertig. Wir sind sehr glücklich, weil wir jetzt gut lüften können“, freut sich die Schuldirektorin.

Baustelle ist auch in der Eichgrabener Schule. Dort gehen heuer 46 Taferlklassler an den Start. „Das ist im Durchschnitt. Wir haben meistens zwei gut gefüllte erste Klassen“, berichtet Direktorin Monika Siglreithmaier.

Insgesamt werden 180 Schüler in neun Klassen von 17 Lehrern unterrichtet. Aufgrund der Pensionierung von Heidemarie Dürmoser und Berta Wallner sind zwei neue Lehrerinnen im Team.

Die Bauarbeiten werden noch ein halbes Jahr dauern. „Das neue Gebäude der Volksschule ist ein Traum“, schwärmt die Direktorin. Dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, sei kein Problem: „Alle sind hilfsbereit, alle arbeiten zusammen, das ist wirklich toll.“

In Asperhofen wird nächstes Jahr Spatenstich für eine neue Volksschule sein. Heuer gehen sich zwei erste Klassen haarscharf aus: 26 Kinder starten in die Schule. „Voriges Jahr hatten wir auch zwei erste Klassen“, berichtet Martina Lechner, die in diesem Jahr die Schulleitung über hat, nachdem sich Direktorin Margret Ott ein Sabbatical genommen hat. Neu im Team sind Florian Schmidl und Claudia Marouschek. Martina Lechner wünscht sich, dass alles gut weiterläuft: „Wir wollen die Stärken der Kinder stärken und nicht Fehler suchen.“ Auch klassenübergreifender Unterricht wird den 89 Schülern in den sechs Klassen geboten.

In Kirchstetten gibt es heuer nach vielen Jahren wieder zwei erste Klassen: „Wir haben 31 Schulanfänger“, berichtet Direktorin Michaela Gastecker. In insgesamt fünf Klassen werden 83 Schüler unterrichtet.

Mehrstufenklasse ist Auslaufmodell

Ebenfalls zwei erste Klassen hat die Volksschule Maria Anzbach, wo 32 Schulanfänger zu verzeichnen sind. Im Jahr 2008 wurde in Maria Anzbach mit einer Mehrstufenklasse begonnen, dieses Projekt läuft jetzt aus. „Das wäre zwar ein Wunsch der Eltern, aber wie haben zuwenig Stützstunden dafür, weil wir eine zu kleine Schule sind“, hält Ursula Vizdal fest. Offener Unterricht sei trotzdem gang und gäbe, betont die Direktorin, die für 128 Kinder in sieben Klassen und neun Lehrer zuständig ist. Eine Lehrerin kommt neu ins Team. Die Mehrstufenklassen laufen aus. Der musikalische Schwerpunkt bleibt erhalten, das Sozialprojekt, das im Vorjahr gestartet wurde, läuft weiter.

Im Laabental starten insgesamt 50 Kinder in den Schulalltag: Mit 32 Taferlklasslern gibt es in Altlengbach zwei erste Klassen. Insgesamt gehen 105 Schüler in Altlengbach in die sechsklassige Volksschule.

Zehn Taferlklassler gibt es in Neustift-Innermanzing und acht in Laaben. In diesen beiden Schulen werden die ersten und zweiten Klassen zusammengelegt. „Das hatten wir immer wieder einmal“, erzählt Direktorin Karin Scheibelreiter. Größere Baustellen gab es in den Laabentaler Schulen nicht, in Laaben wurden allerdings der Schuleingang und die Stiegen neu gemacht.