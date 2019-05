Mehrere Mitarbeiter der Neulengbacher Straßenmeisterei waren dieser Tage damit beschäftigt, Bäume fachgerecht ins Erdreich zu bringen. So wurden beispielsweise zwei junge Bäumchen an der Straße in Hofgraben zwischen Ollersbach und St. Christophen gepflanzt und fünf Jungbäume stehen jetzt neu auf der Straßenböschung bei Kleinhart in St. Christophen.

NOEN

Schon im Vorjahr wurden drei Obstbäumchen an der Straßenböschung in Oberdambach eingesetzt.

„Wir müssen immer wieder aus Gründen der Verkehrssicherheit alte, dürre und morsche Bäume entfernen“, berichtet dazu Straßenmeister Karl Heinrich auf Anfrage der NÖN. Heuer seien diese durch viele junge Bäumchen in der gesamten Region ersetzt worden: „Wir haben insgesamt 40 Bäumchen eingesetzt, vor allem in den Sorten Ahorn, Birne oder Vogelkirsche“, weiß der Straßenmeister.