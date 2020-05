1945 erreichte der Zweite Weltkrieg die Wienerwaldregion. Zum ersten Mal seit den Kriegen gegen Napoleon in den Jahren 1805 und 1809 zogen fremde Truppen ins Land. Dass der Krieg näherkommt, konnte man seit 1944 spüren.

Nachdem die Alliierten 1943 in Italien gelandet waren, begannen Fliegerangriffe auf Österreich. Die chemische Industrie in Moosbierbaum war ein Ziel der alliierten Angriffe: Etwa 120 Geschütze und ein ganzes Jägergeschwader der deutschen Wehrmacht beschützten die Anlage. Die Angriffe waren massiv: 300 Bomber der US-Airforce griffen am 6. November 1944 an. Häufig kam es zu Luftkämpfen, immer wieder zu Abschüssen über der Region Wienerwald. Konnten sich die Bomber ihrer Last nicht über dem Ziel entledigen, warfen sie sie über Feldern ab. Gegen die Eisenbahnen kämpften die Alliierten mit Tieffliegerangriffen.

Am Weg zur Schule wurde Rudolf Summerer aus Paltrameinahe selbst Opfer eines solchen Angriffs: Vor Schreck ließ der damals 12-Jährige seinen Schulrucksack an Ort und Stelle fallen, als die ersten Projektile aus den Maschinengewehren der Flieger in seiner Nähe einschlugen. Erst als die Mutter daheim nach dem Verbleib des Schulranzens fragte, fiel ihm der Verlust auf. Gemeinsam bargen sie den Rucksack, den Summerer bis heute hat.

Ende März 1945 überschritt die Rote Armee die Grenze nach Österreich. Zwei Wochen lang zog die Front über die Wienerwaldregion. Eine von Hitlers Eliteeinheiten, eine SS-Division, hatte die Aufgabe, die Gegend zu verteidigen. Die Rote Armee griff von Osten und Süden aus Wien an. Teile der Armee drangen durch den Wienerwald nach Norden in die Region Neulengbach vor. Das Ziel: Wien einschließen.

„Am 6. April gelang es den Sowets im Norden, sich knapp bis an die Gemeindegrenze vorzuschieben"

Am 5. April hören die Bewohner des Laabentals Kanonendonner aus dem Osten, am 6. April erreichten die Russen Eichgraben, Neustift und Laaben. Die heute 85-jährige Grete Göschelbauer erlebte als Kind die Schlacht um Laaben am Bauernhof in Pirat, der im Kampf um Laaben von strategischer Bedeutung war. Ihre Erinnerung: „Am 6. April gelang es den Sowets im Norden, sich knapp bis an die Gemeindegrenze vorzuschieben. Im Ortszentrum wurden von der deutschen Artillerie vor der Fleischhauerei Koberger schwere Geschütze in Stellung gebracht, mit denen Innermanzing unter Feuer genommen wurde. Die Sowjets beschossen das Gemeindegebiet von Brand-Laaben fläckendeckend mit der Stalinorgel, mehrere Häuser gingen in Flammen auf, und einige Bewohner verloren ihr Leben.“

Schwere Schäden durch Detonation

Am 7. April zogen die Russen in Altlengbach ein. Am Abend zuvor hatte die SS noch die Brücke über den Laabenbach gesprengt und ließ vielerorts Straßensperren errichten. Der Luftdruck der Detonation riss Fenster auf, deckte Häuser ab und zerstörte mehr im Dorf, als die herannahende Front. In Neulengbach hatte man damit gerechnet, dass die Russen von Osten her kommen würden, doch die ersten Soldaten sah man von Altlengbach her kommen. Die von den alten Männern des Volkssturms gegen Anzbach errichteten Straßensperren erwiesen sich als nutzlos.

Bei Maria Anzbach errichteten die Russen Geschützstellungen, um gegen die SS-Division zu kämpfen, die entlang der Großen Tulln versuchte, die Front zu halten. Bis 12. April wurde im Raum Neulengbach gekämpft: Die SS-Division sprengte Brücken und Viadukte. 700 Soldaten fanden in der Gegend den Tod. In den vielen Berichten aus den Gemeinden der Region zeigt sich das gleiche Bild: Während die verantwortlichen führenden Parteimitglieder flohen, versteckte sich die Bevölkerung in den Kellern und auf entlegeneren Höfen.

In Paltram bei Rudolf Summerer stellte die Rote Armee eine Panzerabwehrkanone in den Garten. Er und seine Schulkameraden standen daneben, als das Geschütz seine Salven Richtung Totzenbach abfeuerte. In der Nacht vom 12. auf den 13. April brach die Front der SS-Division zusammen: Die verbleibenden Truppen flüchteten Richtung Böheimkirchen. Nur in Laaben leistete die SS noch Widerstand. „Das Schutzhaus am Schöpfl ging in Flammen auf“, erinnert sich Grete Göschelbauer. Erst am 19. schwiegen die Waffen hier.

Am 15. April war auch St. Pölten erobert. Mit dem Vorüberziehen der Front begannen Plünderungen. Vergewaltigungen durch betrunkene Soldaten verbreiteten Angst und Schrecken. Doch schon bald begann so etwas wie Normalität. In Neulengbach richteten die Sowjets die Kommandantur ein, die 25 Gemeinden zu überwachen hatte. In den Gemeinden wurden Bürgermeister eingesetzt, die sich um den Wiederaufbau kümmern sollten. Oft waren es alte Männer, die ein paar Worte Russisch verstanden, weil sie im Ersten Weltkrieg in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen waren. Die ersten provisorischen Bürgermeister wechselten bis 1947. Rasch begann der Wiederaufbau: Die Russen ließen das Laabenbachviadukt in Neulengbach instand setzen, Baumstämme mussten von den Bauern mit Ochsengespannen herangeschafft werden. Die Zivilbevölkerung musste helfen.

Am 9. Mai 1945 hörte man überall: „Der Krieg ist aus“.