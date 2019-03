„Wir haben im Vorjahr 21 Füchse zur Untersuchung gebracht, bei zehn davon, also bei fast der Hälfte, wurde festgestellt, dass sie vom Fuchsbandwurm befallen waren. Die Krankheit ist im Vormarsch“, berichtet Johann Schibich, Obmann der Jagdgilde Neulengbach.

Während der Fuchs aber nicht daran erkrankt und wunderbar mit den Bandwürmern leben kann, können Menschen davon befallen werden und schwer erkranken. „Der Bandwurm setzt sich in Leber und Milz des Menschen ab und es bedarf einer langwierigen Behandlung, bis man wieder gesund ist“, weiß der Gilden-Obmann.

Wie steckt sich ein Mensch damit an? Die Wurmeier in den Ausscheidungen des Fuchses bleiben sehr lange im Gras und im Gebüsch. Es gibt zwei Ansteckungsmöglichkeiten: Entweder über Hund und Katze, welche sie von Wiese, Wald und Flur in die Wohnung mitbringen, oder bei der Gras-, Kräuter- oder Beerenernte in der Natur: „Es gilt, beim Brombeerpflücken oder bei der Himbeer- oder Walderdbeerernte sowie beim Kräutersammeln vorsichtig zu sein und die geernteten Früchte und Kräuter vor dem Verzehr gründlich zu waschen“, rät Schibich.

Auch Christian Matzinger, Jäger im Gebiet St. Christophen, weiß von der Bandwurmerkrankung der Füchse: „Nachdem man den Füchsen den Befall nicht ansieht, sollte von uns Jägern jeder erlegte oder tote Fuchs nur mit Handschuhen angefasst werden“, sagt Matzinger, dabei sei sogar das Tragen eines Mundschutzes angeraten.

Ganz anders verhält es sich bei der Staupe, an der in der Region Purkersdorf bereits viele Füchse erkrankt sind. Die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) bestätigt ebenfalls, dass es generell zu vermehrten Staupe-Fällen bei Rotfüchsen in Österreich gekommen ist.

Hunde und Katzen können angesteckt werden

Der Fuchs verendet an dieser Krankheit, für Menschen besteht aber keine Gefahr der Ansteckung. Wohl aber können Hunde und Katzen angesteckt werden.

Die Staupe ist eine hochinfektiöse Erkrankung, die sich im Atemtrakt, im Magen-Darm Trakt und im Gehirn festsetzen kann. Verbunden mit hohem Fieber sterben infizierte Tiere häufig daran. So wurden auch in der Region Purkersdorf kürzlich einige Füchse in Siedlungsgebieten entdeckt. Die toten Tiere wurden bereits obduziert. „Es wurden mehr als 20 Füchse am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie untersucht und die Annahme bestätigte sich“, führt Fritz Holzinger, Förster bei den Österreichischen Bundesforsten, aus.

Staupe: Keine Gefahr für den Menschen

„Die Krankheit ist nicht meldepflichtig, daher ist ein Einschreiten der Behörde nicht notwendig“, erklärt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christian Steger auf Anfrage der NÖN. Die Krankheit sei nicht auf den Menschen übertragbar, sehr wohl aber auf Hunde, Marder und Dachse. Für Hundebesitzer ist also Vorsicht geboten.

Hunde sollten an der Leine geführt werden, um den Kontakt zu toten Tieren zu vermeiden, sagt Holzinger, da der Hund durchaus angesteckt werden kann. Die Übertragung erfolgt durch Kot, Urin, Nasen und Augenausfluss.

„Erkrankte Füchse, die die Nähe des Menschen suchen, sollten daher keinesfalls gefangen oder berührt werden, Hunde sollten unbedingt einer Impfung unterzogen werden“, rät Holzinger.

Sollte ein „verdächtiges“ Tier entdeckt werden, sofort Polizei oder zuständigen Jagdausübungsberechtigten informieren.

„Die Natur regelt sich den Fuchsbestand selber. Wenn es zu viele Füchse gibt, breitet sich eine Krankheit aus, die wieder für einen normalen Fuchsbestand sorgt“, erklärt Johann Schibich.