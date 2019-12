Neue Listen in Neulengbach und Asperhofen, neue SP-Spitzenkandidatin in Altlengbach.

Neulengbach, Altlengbach, Asperhofen – das sind die drei Gemeinden, in denen die Gemeinderatswahl am 26. Jänner besonders spannend wird.

Bis Mittwoch mussten die Kandidatenlisten stehen, in Neulengbach hat es wie berichtet kurz vorher einen Knalleffekt gegeben: Die Volkspartei hat sich gespalten, Vizebürgermeister Alois Heiss tritt mit einer eigenen, unparteiischen Liste an. Die Reaktionen auf seine Entscheidung seien sensationell gewesen, schildert Heiss: „Ich habe innerhalb einer Woche eine Liste mit 57 Leuten zusammen bekommen, das hat mich selbst überrascht.“

Er habe lange überlegt, was er tun solle. Nachdem es zunächst lange Diskussionen um den Spitzenkandidaten und dann auch noch Unstimmigkeiten um den zweiten Listenplatz gab, entschloss er sich zur Gründung der „Liste Heiss.“ Parteiintern, aber auch von SP-Seite fallen die Reaktionen zur Entscheidung von Alois Heiss erwartungsgemäß nicht so sensationell aus.

Ebenfalls spannend wird die Wahl in Asperhofen, wo Bürgermeisterin Katharina Wolk zum ersten Mal als Spitzenkandidatin ins Rennen geht. Vor fünf Jahren hatte sie einspringen müssen, weil nach der Wahl beide Bürgermeisterkandidaten auf das Amt verzichteten: In einem parteiinternen Vorzugsstimmen-Wahlkampf war Josef Ecker vor Harald Lechner gelegen. Ecker übernahm trotzdem das Bürgermeisteramt nicht – aus persönlichen Gründen, wie er damals erklärte. Nachdem dann Harald Lechner absprang, musste Käthe Wolk einspringen. Und jetzt hat sie Konkurrenz aus den eigenen Reihen bekommen: Der frühere VP-Bürgermeister Ecker tritt gemeinsam mit den Freiheitlichen zur Wahl an.

Auch die Wahl in Altlengbach wird interessant: Dort hat vor fünf Jahren die ÖVP die SPÖ ganz knapp überholt. Beide Parteien sind mit zehn Mandaten im Gemeinderat vertreten. Michael Göschelbauer, der 2015 die Wahl für die VP gewonnen hat, ist wieder Spitzenkandidat, bei der SP gibt es einen Wechsel an der Spitze: Auf Platz 1 der Liste steht die neue SP-Vizebürgermeisterin Anita Fisselberger, unterstützt wird sie von ihrem Vorgänger Wolfgang Luftensteiner.

Volkspartei und Sozialdemokraten treten in der Region Wienerwald in allen acht Gemeinden an. Die Freiheitlichen kämpfen ebenfalls in allen acht Gemeinden um Stimmen, wobei die Suche nach Kandidaten offenbar nicht leicht war: So steht zum Beispiel auf den Listen der Blauen in Kirchstetten und Altlengbach nur jeweils ein Kandidat. Die Grünen haben für Altlengbach keine Kandidaten gefunden. Auch in Brand-Laaben und Asperhofen treten sie nicht an. Hochmotiviert ist die Umweltpartei hingegen in Eichgraben: Dort hat Spitzenkandidatin Elisabeth Götze angekündigt, dass sie gern Bürgermeisterin werden würde.

NEOS gehen auch heuer wieder nur in Neulengbach ins Rennen. Spitzenkandidatin ist Gemeinderätin Sonja Koschina.

Bürgermeisterparteien: Drei Frauen starten

Auffallend hoch ist übrigens die Frauenquote in der Region Wienerwald: Unter den acht VP-Spitzenkandidaten in der Region sind drei Frauen: Katharina Wolk (Asperhofen), Karin Winter (Maria Anzbach) und Irmgard Schibich (Innermanzing).

: Einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.