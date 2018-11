Das war schon manchmal zum Haare raufen, wenn man in Wien den Zug um 21.28 Uhr knapp verpasste: Das hieß eine Stunde warten im wundervollen Ambiente des Westbahnhofes.

Die Purkersdorfer Liste Baum und Grüne starteten daher eine Unterschriftenaktion. Diese trug nun Früchte: Mit dem Fahrplanwechsel ab 9. Dezember gibt es wochentags eine zusätzliche Verbindung in der Nacht: Der REX1668 startet um 21.54 Uhr in Wien und kommt um 22.55 in St. Pölten an. Der Zug hält in Purkersdorf, Tullnerbach-Pressbaum, Pressbaum sowie sechs Stationen in der Wienerwald Initiativ Region: Pendler aus Eichgraben sind um 22.23 Uhr am Ziel, dann hält der REX noch in Maria Anzbach (22.28 Uhr), Neulengbach-Stadt (22.31 Uhr), Neulengbach-Bahnhof (22.33 Uhr), Ollersbach (22.37 Uhr) und Kirchstetten ( 22.40 Uhr).

„Das ist ein großer Erfolg für uns“, jubelt Josef Baum, der mit seinen Mitstreitern über tausend Unterschriften sammelte und die Liste an den Verkehrsverbund Ostregion beziehungsweise die ÖBB übergab.

Diesen zusätzlichen Zug sieht Baum als ersten Schritt in die richtige Richtung. Er ortet aber weiteres Verbesserungspotential: „Da immer mehr Leute auch am Abend den Zug benutzen, sind lange Wartezeiten von bis zu einer Stunde dem öffentlichen Verkehr nicht zweckdienlich.“ Daher werde die Unterschriftenaktion auch weitergeführt.