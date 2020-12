Rund 1.400 Feuerwehrmänner und -frauen der 20 Feuerwehren im Abschnitt Neulengbach wählen im Jänner ihre Kommandos neu. Üblicherweise wird bei den Mitgliederversammlungen gewählt, coronabedingt wird es bei den Wahlmodalitäten heuer allerdings Änderungen geben. „Wegen Corona wurden für die Wahlhandlungen die gesetzlichen Vorgaben geschaffen. Diese können dann quasi wie Gemeinderatswahlen ablaufen. Mitgliederversammlungen unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen können zwar abgehalten werden, wurden zum Teil aber verschoben. Die Wahl muss aber im Jänner stattfinden“, berichtet Abschnittskommandant Franz Gruber. Für ihn hat die Sicherheit der Kameraden oberste Priorität, um auch die Einsatzbereitschaft im Abschnitt sicherzustellen. Deshalb wurden sowohl für die Wahl als auch für die Mitgliederversammlungen umfassende Sicherheitskonzepte ausgearbeitet, die die einzelnen Feuerwehren umsetzen.

Franz Gruber und sein Team vom Abschnittskommando wollen auch in der nächsten Periode ihre Arbeit fortsetzen. Archiv

Kommandantenwechsel in vier Wehren

Der Großteil der Kommandanten im Abschnitt wird sich im Jänner wieder zur Wahl stellen, aus vier Feuerwehren ist bereits durchgesickert, dass sich in der Führung etwas ändern wird: So stellt sich unter anderem der Kommandant von Altlengbach Josef Zinner, wie bereits berichtet, nicht mehr zur Wahl. Bereits bei der Mitgliederversammlung 2020 gab er seinen Rückzug bekannt: „Es ist Zeit, den Jüngeren Platz zu machen“, stellte der Feuerwehr-Chef klar, dass er bei der Wahl 2021 nicht mehr antreten wird. Nach zehn Jahren Kommandant und zuvor fünf Jahre als Stellvertreter wird er voraussichtlich seinem Stellvertreter Christian Franz-Riegler Platz machen. Der Feuerwehr bleibt Zinner aber weiter erhalten, er will aber nach seinem Rücktritt mehr Zeit mit Musik – beim Tenorhornspielen – verbringen.

„Aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht optimal auszusteigen, deshalb werde ich noch weitermachen.“ Franz Gruber, Abschnittskommandant

In die selbe Kerbe schlägt Kommandant Gerhard Svatek aus Eichgraben . Auch er will sein „Amt in jüngere Hände geben“, wie er selbst sagt. Andere Zugänge und Sichtweisen seien gefragt. Den Schwung bringen die Jüngeren mit, die einen besseren Zugang zu den jüngeren Kameraden hätten. Svatek war insgesamt 20 Jahre im Kommando, zehn Jahre als Stellvertreter und zehn Jahre als Kommandant.

In Totzenbach wird sich Kommandant Robert Tiefenbacher nicht mehr zur Wahl stellen. „Bei meinem Antritt habe ich gesagt, ich mache das eine Periode, jetzt sind es zwei geworden“, sagt er. Nach der Neuwahl, bei der voraussichtlich sein Stellvertreter Matthias Furtner nachrücken wird, will sich Tiefenbacher jenen Bereichen bei der Feuerwehr widmen, für die er als Kommandant wenig Zeit hatte. Großes Anliegen ist ihm etwa die Ausbildung.

Johann Schabschneider, Kommandant der Feuerwehr Ollersbach, zieht sich auch gesundheitlichen Gründen von seiner Funktion zurück. „Ein Nachfolger wird sich sicher finden“, sagt Schabschneider, damit ist auch der Fortbestand der Feuerwehr gesichert.

Auch einige Stellvertreter haben sich entschlossen, ihre Ämter zurückzulegen, unter anderem in Raipoltenbach. „Franz Schabschneider scheidet aus eigenem Wunsch aus, sein Nachfolger wird Christoph Gastecker“, berichtet Kommandant Richard Kraus. Neue Stellvertreter werden auch in Altlengbach, Eichgraben, Kirchstetten, Maria Anzbach, Ollersbach, Raipoltenbach und Totzenbach gewählt.

Weiterarbeiten im Abschnitt

Wenn die Feuerwehren ihre Kommandos gewählt haben, werden in weitererer Folge bei der Bezirkswahl am 20. Februar Bezirks- und Abschnittskommandos gewählt. Franz Gruber wird mit seinem Team wieder antreten. Kurz hat er zwar überlegt aufzuhören, hat sich dann aber wieder umentschieden: „Aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht optimal auszusteigen, deshalb werde ich noch weitermachen“, erklärt er. Unterstützung erhält er weiterhin von seinem Stellvertreter Richard Kraus und dem Verwaltungsteam. Dieses wird seit Neuestem von Romana Zuchna aus Ollersbach tatkräftig unterstützt.