80 Punkte – um einen mehr als im Vorjahr – und eine Falstaff-Gabel gibt es für das Restaurant Weingartl in Neulengbach. „Das ist super“, freut sich David Orsag, der das Lokal seit 2015 betreibt. „Wir bemühen uns, ordentlich zu arbeiten, so wie es sich gehört. Wir versuchen jahreszeitlich angepasst und nach Möglichkeit regional zu kochen“, erzählt der Küchenchef, der gern heimischen Fisch oder Trüffel aus Herzogenburg verarbeitet.

David Orsag, seine Gattin Monika und Sohn Filip freuen sich über die Falstaff-Auszeichnung für ihr Restaurant Weingartl in Neulengbach. | Dietl

Das Mehl für Nudeln, Mehlspeisen und selbst gebackenes Brot kommt aus Atzenbrugg. „Das ist eine tolle Sache“, betont Orsag. Drei Leute arbeiten in seinem Lokal in der Küche, ein bis zwei Mitarbeiter sind im Service tätig. „Meine Frau springt auch ein. Ohne sie geht nix“, schmunzelt der Gastronom.

Mehr als 255.000 Votings von rund 18.800 Gästen hat die Falstaff-Redaktion für den neuen Restaurantguide erhalten, bewertet wurden die Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente.

„Ohne meine Frau geht gar nichts.“ Weingartl-Betreiber David Orsag

Eine Falstaff-Gabel und 80 Punkte gibt es auch für den Lengbachhof in Altlengbach. „Wir waren in den vergangenen Jahren immer dabei“, freut sich Hausherr Johann Böswarth. Er führt die gute Bewertung auf die kontinuierliche Leistung das ganze Jahr über zurück. „Die Rahmenbedingungen in der Gastronomie sind schwierig, aber wenn man mit Elan und Power dabei ist, dann passt es“, sagt Böswarth. Und das sagt der Falstaff: „Ob beim romantischen Abend zu zweit oder bei einer Party – im ambitionierten Restaurant des Seminarhotels bemüht man sich stets um das Wohl der Gäste. Küche: österreichisch-klassisch bis mediterran.“

Über eine Falstaff-Gabel können sich auch Robert und Gerti Geidel vom Landgasthof zur Linde in Brand-Laaben freuen: 83 Punkte wurden vergeben. Das Linde-Team setzt schon seit Jahren auf Produkte aus der Region und auf bodenständige, verfeinerte Küche mit Pfiff. Und so gibt es auch im neuen Restaurantguide ein Lob für regional hochwertige Produkte und die saisonale Karte.

Nicht mehr in der Falstaff-Wertung dabei ist heuer die Trattoria Brachetti in Neustift-Innermanzing.

In der Stadt St. Pölten wurden mit einer Gabel ausgezeichnet: Winkler, Roter Hahn, Vinzenz Pauli. Im Bezirk St. Pölten: Gablitzerhof in Gablitz, Pedro’s Restaurant in Kasten und Schwarzwallner in Michelbach.