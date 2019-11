Mit je einem Stern wurden die Gasthäuser Zur Linde in Laaben und Brachetti in Innermanzing vom österreichischen Gourmet-Führer A la Carte bewertet. Ein Stern steht für ambitionierte, solide Küchenführung. In der Linde wird seit über 200 Jahren Gastfreundschaft gepflegt und gelebt. Wert gelegt wird auf Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit, heißt es im Gourmet-Führer.

Hervorgehoben wurde die Schaffrischkäse-Lasagne sowie das Eierschwammerltartar und die hausgebeizte Lachsforelle. „Fische spielen in der Linde überhaupt eine große Rolle, wobei auch hier besonders auf Qualität und Frische geachtet wird“, wird A la Carte angeführt. Gelobt wurde auch das Lokal Brachetti. „Bessere Pizzen als hier bekommt man weit und breit nicht, und für seine Spaghetti alle vongole reisen viele Gäste sogar von weiter her an. Auch die Risottos schmecken hier wie in Bella Italia, und wer es bei den Desserts noch einmal wissen möchte, der nehme die Calzone dolce mit einer Füllung aus Nutella und Mascarpone“, schlägt der Gourmet-Führer vor.

Insgesamt gibt es beim Gourmet-Führer fünf Sterne zu erreichen sowie der „Fixtern“, der an ein Lokal vergeben wird, das seit vielen Jahren überzeugt.