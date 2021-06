Der Duft von frisch gemähtem Gras, frisch geschlägertem Holz am Waldrand oder Lavendel vor einer Hauseinfahrt – „das bewusste Wahrnehmen all dieser und natürlich vieler anderer Eindrücke, das macht die Faszination Motorradfahren aus“, beschreibt Julius Schleifer seine Leidenschaft. Während der Motorradsaison ist er mit den „GnasRiders“, einer Sektion des Vereins der Freunde Totzenbachs, in regelmäßigen Abständen auf zwei Rädern unterwegs. Verbunden werde das mit dem Besuch von Ausflugszielen oder kleinen Wanderungen. Und zum Austausch treffen sich die passionierten Biker alle zwei Wochen im Gasthof Gnasmüller, bei dem jeder gerne zwanglos vorbeikommen kann. „Das Wichtigste ist aber das Fahren“, sagt Schleifer, der sich selbst glücklich schätzt, in einem Gebiet mit „schönen und kurvenreichen Strecken“ leben zu können.

Doch auf beliebten Strecken kommt es immer wieder zu Unfällen, wie etwa in Brand-Laaben am Forsthof oder auf der Klammhöhe. Wobei: „Obwohl eigentlich sehr viel los ist auf diesen Strecken, passiert dort verhältnismäßig wenig“, heißt es von der zuständigen Polizei Altlengbach. In den letzten Jahren sei die Unfallzahl relativ konstant geblieben. Auffällig sei allerdings, dass es vorwiegend am Nachmittag zu den Unfällen komme. „Da lässt die Konzentration nach, man wird müder oder hat zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen“, kennt die Polizei einige der Gründe. Wichtig sei deshalb, ausreichend Pausen zu machen, genug (Alkoholfreies) zu trinken, es zu Beginn der Saison eher langsam anzugehen und Fahrsicherheitstrainings zu absolvieren.

„Bei uns lernen die Teilnehmer Bewegungsabläufe am Motorrad, wenn sie am Limit unterwegs sind.“ Roland Resch bietet Motorradtrainings an

Für Julius Schleifer ist vor allem wichtig, beim Motorradfahren auch auf die „anderen zu schauen“, um sich selbst und natürlich auch die anderen zu schützen, da Zweiräder viel leichter übersehen werden, als Autos. Bei Hausausfahrten, bei Traktoren oder beim „Wandern auf der Fahrspur“ sei besondere Vorsicht geboten. Und er findet, dass seit der Einführung des Tagfahrlichtes bei vierspurigen Kfz eine wichtige Sicherheitseinrichtung für die Zweiradfahrer weggefallen ist. „Früher waren nur Zweiräder am Tag mit Licht unterwegs, da wurden wir viel besser wahrgenommen“, meint Schleifer.

Auch Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler hat Tipps für die Sicherheit parat: „Fahrtechnik-Trainings und eine vorausschauende Fahrweise um etwaiges Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer auszugleichen und so Umfälle zu verhindern.“ Und natürlich sollen auf öffentlichen Straßen keine Rennen veranstaltet werden.

Sicheres Fahren will gelernt sein

Einer, der weiß, was es heißt, ordentlich und auch sicher mit dem Motorrad zu fahren, ist der gebürtige Pressbaumer Roland Resch, einer der wenigen Spitzensportler im Motorradsegment. An Wettkämpfen nimmt er heute nicht mehr teil, gibt aber sein Wissen, das er während seiner Karriere erworben hat – Resch hat Europameistertitel und nahm an Weltmeisterschaften teil – an Hobbymotorradfahrer und auch Profis weiter. Resch gründete 2010 eine Rennfahrerschule, die mittlerweile an drei Standorten etabliert ist. „Bei uns lernen die Teilnehmer Bewegungsabläufe am Motorrad, wenn sie am Limit unterwegs sind“, so Resch. Auch Trainings im Winter in der Halle seien möglich, genauso wie auf der Rennstrecke – quietschende Reifen und Stürze inklusive.

Corona: Nachfrage ist gestiegen

Corona habe das Fahren mit Zweirädern, egal ob Motorräder oder Fahrräder, nun verstärkt, weiß der Kirchstettner Julius Schleifer: „Die Leute geben ihr Geld aus, vor allem auch für Freizeitaktivitäten.“

Dem kann sich auch Roland Resch anschließen, da im Hobby- und Freizeitbereich die Nachfrage nach den Trainings steigt: „Motorradfahren boomt seit Jahren, bei unseren hochklassigen Trainings sind wir mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen, da die Nachfrage so groß ist.“