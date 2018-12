Mit riesigen Schritten nähern sich die Weihnachtsfeiertage, bis dahin sind viele Menschen unterwegs, um Weihnachtsgeschenke zu finden, wenn sie diese noch nicht online bestellt haben.

Martha Gruber, Inhaberin von „Marthas Schuhkastl“ in Neulengbach, profitiert derzeit vom kalten Wetter: „Das Geschäft ist jetzt richtig angelaufen.“ Auch Gutscheine werden gerne bei ihr gekauft. Der Onlinehandel sei aber für sie zur starken Konkurrenz geworden, berichtet Gruber: „Das tut mir leid, weil zum Geschäftsverlust auch noch der ökologische Fußabdruck gewaltig schlimm ausfällt.“ Es sei ein Glück, dass es sich beim Schuh und Stiefel um ein Produkt handelt, das von den Kunden noch immer gern probiert wird. „Auch das Material zu spüren und das Leder zu riechen, gehören zum Schuhkauf einfach noch dazu“, resümiert die Schuhfachfrau.

„Wir arbeiten ständig daran, dass man sich im Stadtzentrum wohlfühlt und dass wir damit ein schönes Ambiente bieten können.“

Georg Brutschy, Obmann der Aktiven Wirtschaft

Als Obmann der Aktiven Wirtschaft Neulengbachs berichtet Georg Brutschy zufrieden vom Weihnachtsgeschäft: „Die Frequenz in der Innenstadt ist noch gut in Takt, hier ist ein nettes Einkaufen gegeben, das die Menschen durchaus schätzen.“ Im Stadtzentrum gehe es noch sehr familiär und persönlich zu, im Gegensatz zu großen Einkaufszentren. Dass das harte Arbeit ist, sagt auch er: „Wir arbeiten ständig daran, dass man sich in unserem Stadtzentrum wohlfühlt und dass wir damit Kunden und Besuchern ein schönes Ambiente bieten können.“

Nach einem durchwachsenen Herbst, wie Georg Brutschy das Geschäft in den vergangenen Monaten beschreibt, seien die Umsätze jetzt, im Dezember, kontinuierlich im Steigen.

„Bei uns geht es geschenkmäßig eher nicht großartig zu.“ Denn in der Neulengbacher Stadtgreißlerei stünden jetzt vielmehr die Zutaten fürs süße Backwerk oder das Essen im Fokus der Kunden, verrät der Geschäftsmann.

Von einem Riesenerfolg mit der Niederösterreichischen Landesjacke und einem Umsatzplus von 15 Prozent spricht Herbert Böhm. Onlinehandel sei im Betrieb „Austria Shirt“ in Altlengbach nur ganz kurz angedacht worden, aber kein Thema, denn: „Textilien muss man fühlen, Farben muss man sehen und probieren sollte man das Kleidungsstück auch“, sagt Böhm. Die Auftragslage sei trotz Online-Konkurrenz besser denn je, man sei voll ausgelastet, so Böhm, „Firmen bestellen derzeit in Großmengen Jacken mit Stickerei.“ Nur dadurch, dass alles im eigenen Haus gestickt und gedruckt wird, und es für Sonderwünsche auch eine Schneidermeisterin gibt, sei alles zu bewerkstelligen, sagt der Austria-Shirt-Chef, „unser Team arbeitet hervorragend zusammen, wir schaffen das alles.“

Die Landesjacke sei derzeit der Renner als Weihnachtsgeschenk, berichtet Böhm, „so einen Hype auf ein Kleidungsstück hat es bei uns bisher noch nie gegeben.“ Ganz neu seien die Baby-Landesjacken, die mit dem Ortsnamen zusätzlich bestickt, von Gemeinden bei Babygratulationen verschenkt werden sollen. „Auch da sehen wir, dass diese Jackerl überaus beliebt sind“, freut sich Böhm.

Bei MediaMarkt in St. Pölten funktioniert die Verknüpfung zwischen online und stationär gut. „Unsere Kunden schätzen die Kombinationsmöglichkeit aller Kanäle. Persönliche Beratung und die Möglichkeit, die Produkte zu testen sind häufig wichtig beim Elektronikkauf, man kann bei MediaMarkt aber gleichzeitig online- und stationäres Einkaufserlebnis kombinieren“, so eine Sprecherin des Unternehmens. Auch dort würden viele bestellen und dann im Markt abholen.