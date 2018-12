Mehrmals täglich gehen homöopathische Produkte in der Drive in-Apotheke in Neulengbach über den Ladentisch. „Die Österreicher sind sehr homöopathie-affin, das hat in den vergangenen Jahren zugenommen“, stellt Apotheker Michael Schnattinger fest. Für ihn ist klar: „Homöopathische Produkte in Hochpotenzen gehören in ärztliche Hand.“ Produkte in niedrigen Potenzen – von D6 bis D30 – könne man Patienten selbst in die Hand geben: „Unter Anleitung einer fachkundigen Person, und dazu zähle ich Apotheker.“ Wichtig sei eine Abklärung, wie schwer die Beschwerden sind.

Der Neulengbacher Arzt Herbert Fohringer verwendet Homöopathisches weder privat noch in seiner Ordination: „Ich habe keine eigenen Erfahrungen und möchte mir deshalb kein Urteil darüber anmaßen. Ich sehe natürlich, dass viele Patienten darauf schwören, was mir nicht nur durch den Placeboeffekt erklärbar scheint. Einer der Gründe für das nachhaltige Bestehen der Homöopathie scheint mir die Tatsache zu sein, dass sie nicht im Rahmen der 5-Minuten-Kassenmedizin angeboten wird“, sagt der praktische Arzt, der betont, dass er die homöopathisch tätigen Kollegen, die er kennt, durchwegs für absolut seriös hält.

Viel Erfahrung mit Homöopathie hat Volkmar Alexander Wirth aus Unterwolfsbach, Arzt für Allgemein- und Ganzheitsmedizin. Er ist seit 35 Jahren als Allgemeinmediziner tätig, war zehn Jahre Gemeindearzt in Tirol, hat die erste onkologische Rehabilitationsklinik von Österreich in Igls gegründet und 10 Jahre lang betrieben. Ab 2008 arbeitete er in einer ganzheitlichen Klinik in der Schweiz auf der Onkologieabteilung mit, wo sowohl Chemo/Immuntherapie als auch Homöopathie kombiniert wurden.

Volkmar Wirth erzählt: „Ich habe die komplette Ausbildung zur klassischen Homöopathie in Baden mit Ärztekammerdiplom gemacht und kombiniere seither mit großer Freude mein schulmedizinisches Wissen mit dem Repertoire der Homöopathie und weiteren komplementären Verfahren. Die Fülle an positiven Heilungserfolgen vom Neugeborenen bis zum betagten Menschen in all ihren Facetten, insbesondere bei chronischen, schwer zugänglichen Krankheitsbildern beweist mir, so wie allen Homöopathen auf dieser Welt, dass der höchst exakte und aufwendige Findungsweg zu einem Simile als Ähnlichkeitsmittel und Taktgeber im Sinne einer präzisen Information zum Selbstregulierungs- und Heilungsweg Tag für Tag ganz einfach geschieht.“

Der Mediziner berichtet, dass er viele Male sogenannte „Sekundenphänomene“ erlebte, wo sich im Moment des Kontaktes der Globuli mit der Zunge des Patienten in der Sekunde Veränderungen im Sinne einer Verbesserung oder Heilung ereignen können: „Und dies bei Babies, Bewusstlosen oder auch bei Tieren. Wer das erlebt hat, der weiß, dass dies kein Placebo-Effekt sein kann.“

Wirth verweist auf Vergleichsstudien, die ergaben, dass beispielsweise Kinder mit denselben Erkrankungen einerseits klassisch medizinisch und andererseits homöopathisch behandelt einen klaren Vorteil zugunsten der homöopathisch Behandelten ergab, sowohl im Hinblick auf Genesungszeit als auch auf Wiedererkrankung.

Kampagnen gegen Homöopathie sind für Volkmar Wirth „diktiert von einer Lobby, die sich scheinbar in ihren Geschäftsgängen bedroht sieht, da aus dem Volk immer deutlicher eine ganzheitliche, weniger Pharma-orientierte und zuwendungsvollere Medizin eingefordert wird. Es geht hier leider wie überall um große Geschäfts- und Machtprinzipien und da greift man nur all zu gern auf alle Möglichkeiten der Manipulation und Meinungsmache zurück.“

„Harmlos, aber nicht wertlos“

Für Bezirksärztevertreter Andreas Barnath geht die Wirkung der Homöopathie nicht über die von Placebos hinaus: „Aber diesen Effekt gibt es definitiv.“ Homöopathie sei harmlos, aber nicht wertlos und für viele Menschen fast schon ein Religionsersatz. „Leider kippen viele dieser Gläubigen in eine generelle Ablehnungshaltung zur Schulmedizin, werden radikale Impfgegner und glauben einem Quacksalber mit violetten Haaren mehr, als einem gut ausgebildeten Akademiker.“ Dass die Industrie Freude mit Homöopathie hat verwundert Barmath nicht: „Die Gewinnspanne der Zuckerkügelchen ist enorm.“