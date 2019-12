Was bringt das Jahr 2020? In der Region Wienerwald bringt es auf jeden Fall große Investitionen in die Bahn.

Umfangreiche Umbauarbeiten stehen in der Bahnstation Neulengbach-Stadt und am Bahnhof Kirchstetten an. Beide Anlagen werden modernisiert und barrierefrei. Die Verträge wurden 2019 unterfertigt, die Vorarbeiten wurden bereits gestartet.

„Der Umbau ist im Sinne der ganzen Bevölkerung.“ Bürgermeister Franz Wohlmuth, Neulengbach

„Ein Drittel der Bahnhöfe Österreichs liegt in Niederösterreich. Es gilt diese so modern und kundenfreundlich wie möglich zu gestalten, damit das Umsteigen vom Individualverkehr auf den Öffentlichen Verkehr noch attraktiver wird“, betont Landesrat Ludwig Schleritzko.

25 Millionen Euro werden in den Umbau des Kirchstettener Bahnhofs investiert. Bürgermeister Paul Horsak bezeichnete den Spatenstich am 29. August 2019 als „historischen Tag“. Viele Jahre wurde auf das Projekt hingearbeitet, das im Jahr 2020 endlich umgesetzt und fertiggestellt wird. Das größte Problem für Bahnfahrer ist der große Niveauunterschied zwischen Zügen und Bahnsteig. „Nach dem Umbau ist ein barrierefreies Aus- und Einsteigen gewährleistet“, freut sich Horsak. Errichtet werden ein neuer Inselbahnsteig mit Personenlift, teilweiser Überdachung und Wartekoje, ein barrierefreier Zugang über einen Personendurchgang und neue Parkflächen für Autos und Zweiräder.

Eine Großbaustelle ist 2020 auch die Bahnstation Neulengbach-Stadt: Ab dem kommenden Frühjahr erfolgen die Hauptarbeiten, bis Ende des Jahres soll alles erledigt sein. Zwei Lifte inklusive Technikräumen und Stiegenaufgängen werden im Bereich der Straßenunterführung eingebaut. Der Stiegenaufgang und ein Teil des Bahnsteigs werden überdacht. Die alten Wartehäuschen stehen unter Denkmalschutz und bleiben erhalten. Auch die alten WC-Anlagen bleiben. Neue Wartekojen wie in der Bahnstation Eichgraben werden errichtet. Zwischen Park- und Rideanlage und Busstation wird ein Zebrastreifen mit Ampelanlage angelegt. Die Idee für den Bau einer Fußgängerbrücke wird nicht umgesesetzt. Bürgermeister Franz Wohlmuth ist froh, dass der Bahnstation-Umbau heuer endlich realisiert wird: „Das ist im Sinne der ganzen Bevölkerung.“

Ein weiteres Großprojekt in Neulengbach ist der Neubau der Rot-Kreuz-Bezirksstelle : Das Gebäude ist desolat, auf dem Nachbargrundstück soll ein neues Rettungshaus entstehen. Über zwei Millionen werden investiert werden. Erste Pläne liegen auf. Die Rettungsleute hoffen, dass der Spatenstich im Jahr 2020 gesetzt werden kann. Der Neubau mit einer Nutzfläche von rund 1.700 Quadratmetern wird nach ersten Schätzungen über zwei Millionen Euro kosten. An der Finanzierung werden sich neben Rotem Kreuz und Land die Gemeinden Neulengbach, Asperhofen, Maria Anzbach, Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben beteiligen.

Ein großes Projekt hat man sich auch in der Gemeinde Asperhofen vorgenommen: Dort wird eine neue Volksschule gebaut. Nachdem die alte Schule aus allen Nähten platzt hat sich die Gemeinde zu einem Neubau entschlossen, der 200 Kindern Platz bietet. Sechs Klassen, Werkräume, zwei Räume für die Nachmittagsbetreuung und ein Lehrerzimmer werden in der modernen Schule untergebracht sein. Vorgesehen ist auch eine Outdoor-Klasse. Das Projekt ist wie berichtet nicht unumstritten.

Auch in Altlengbach wird in bauliche Maßnahmen im Schulbereich investiert: Die Volksschule wird umgebaut und bekommt einen Zubau.

Ein Projekt für ältere Menschen wird in Kirchstetten Realität: Neben dem Pflegezentrum Clementinum wird „Betreutes Wohnen“ eröffnet. Eröffnet wird im kommenden Jahr in Kirchstetten außerdem das neue Feuerwehrhaus . Und in Totzenbach soll mit dem Neubau des FF-Hauses gestartet werden.