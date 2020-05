Der Wonnemonat Mai ist da, die Natur erstrahlt in sattem Grün und Frühlingsgefühle kommen auf – gerade in dieser Zeit wird gerne geheiratet. Die einen entscheiden sich für eine Hochzeit im kleinen Rahmen, andere wieder wünschen sich ein rauschendes Fest mit vielen Gästen. Zweiteres ist aufgrund der Corona-Bestimmungen derzeit aber nicht möglich.

„Für uns war Corona aber kein großes Problem“, berichtet Standesbeamter Dominik Kraus. Denn am Altlengbacher Standesamt sei nur eine Hochzeit für März/April geplant gewesen. Etwa zehn Hochzeitstermine, die im Mai und Sommer stattfinden hätten sollen, sind auf Herbst verlegt worden, berichtet der Altlengbacher Standesbeamte. Und sieben Termine wurden auf nächstes Jahr verschoben. „Sechs Hochzeiten finden jetzt im Mai trotzdem statt“, freut sich Kraus. Die erste dieser Art ist eine Trauung am 9. Mai. Diese wird im kleinen Rahmen mit insgesamt zehn Personen stattfinden und per Livestream übertragen werden. „Selbstverständlich alle mit Maske, mit ausreichend Abstand zwischen mir und dem Brautpaar und zwischen den anderen Personen, ganz gemäß den Vorgaben der Bundesregierung“, stellt Dominik Kraus fest. Dass „Gott sei Dank noch immer gern geheiratet wird“, freut Angelika Böswarth vom Lengbachhof in Altlengbach – auch, wenn die großen Hochzeiten derzeit nicht stattfinden können.

Verschiebungen ohne Probleme

Die Paare seien alle sehr kooperativ gewesen, als es um die Verschiebungen wegen Corona ging, berichtet die Chefin des Lengbachhofes und sie sagt: „Die meisten Paare wollten eben keine halben Sachen, sie wollen mit vielen Gästen ausgelassen feiern – und das ohne Maske.“ Einige Feierlichkeiten sollen aber doch noch heuer im Herbst stattfinden, andere wurden gleich um ein ganzes Jahr verschoben.

„Im Jahr 2021 ist das große G‘riss um Hochzeitstermine“, fügt Johann Böswarth hinzu. Denn ein guter Teil der 30 heuer angesetzten Hochzeiten komme zu den bereits für 2021 fix gemachten Hochzeitsterminen noch dazu. „Die meisten haben aber dennoch einen Termin im gewünschten Monat gefunden“, merkt der Chef des Lengbachhofes zufrieden an. Das sei aber nur deshalb möglich, weil es im Lengbachhof drei bis vier Säle gibt, in denen die Feierlichkeiten stattfinden können. „Und im nächsten Jahr ist dann auch noch der neue Veranstaltungsgarten fertiggestellt“, freut sich Böswarth.

Die Sommermonate seien bei Heiratswilligen ohnehin nicht so beliebt, erklärt Angelika Böswarth, „aber zwei kleine standesamtliche Hochzeiten sind für August geplant, im ganz kleinen Rahmen.“

Im Neulengbacher Standesamt wurde seit den Corona-Bestimmungen erst eine Trauung mit Maskenpflicht durchgeführt. „Zehn Hochzeiten waren geplant, die wurden zum Teil auf nächstes Jahr verlegt, zum Teil sollen sie noch heuer in kleinem Rahmen stattfinden“, berichtet Anna Großler vom Standesamt in Neulengbach.