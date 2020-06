„Wir werden das so hinbekommen“, ist man sich bei Familie Priesching in St. Christophen sicher: Eine außerfamiliäre Betreuung im Sommer wird für die drei Töchter Lisa, Nina und Clara nicht benötigt werden: Die Eltern haben während des Corona-Shutdowns die Betreuung der Kinder gut hinbekommen, und auch im Sommer wird es – dann mit Unterstützung der Omas – funktionieren, ist man überzeugt.

Für viele Familien ist aber die Versorgung der Jüngsten in den großen Ferien heuer angesichts der Coronakrise eine echte Herausforderung. Der Bedarf an Betreuungsangeboten wird derzeit in den Gemeinden erhoben.

„Heuer stehen Eltern vor besonderen Herausforderungen und darauf gilt es zu reagieren“, hält die Neulengbacher Familienstadträtin Maria Rigler fest. Es geht darum, wie man die drei Wochen, in denen es normalerweise kein Angebot gibt, abdeckt. Deswegen wird aktuell in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Bedarf für eine Ferienbetreuung während dieser offiziellen Schließzeiten von drei Wochen erhoben. Maria Rigler ist überzeugt, „dass wir ein gut geschnürtes Ferienbetreuungsangebot für unsere Familien anbieten werden können.“ Ob der Bedarf im heurigen „Corona-Jahr“ höher ist als sonst ist schwer zu sagen: „Einige Eltern wollen ihre Kinder wegen Corona nicht in eine Betreuung geben und haben sie schon abgemeldet.“ Umgekehrt haben wegen der Vorgaben zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19 viele Mütter und Väter bereits Urlaubstage verbraucht oder möchten nicht auf Unterstützung der Großeltern zurückgreifen. Deswegen könnten Familien in den Sommermonaten vermehrt auf außerfamiliäre Betreuung ihrer Kinder angewiesen sein.

Ob es in der Gemeinde Asperhofen eine durchgehende Betreuung in den Kindergärten geben wird, steht noch nicht fest. „Derzeit wird die Bedarfserhebung durchgeführt“, teilt Bürgermeisterin Katharina Wolk mit.

Auch in Kirchstetten wird gerade geprüft, was die Eltern im Sommer für den Nachwuchs brauchen. Ein erstes Feedback der Eltern zeige, dass heuer schon ein erhöhter Bedarf gegeben sein könnte, berichtet Bürgermeister Josef Friedl: „Eventuell geht die Betreuung im Kindergarten durch. Und in der Volksschule gibt es vielleicht auch durchgehend eine Betreuung, oder es wird nur eine Woche geschlossen.“

Eine durchgehende Betreuung wird in Altlengbach angeboten, teilt Bürgermeister Michael Göschelbauer auf Anfrage der NÖN mit. „Möglicherweise ergibt sich auch eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Eichgraben. Unsere Leute arbeiten derzeit daran“, erklärt der Bürgermeister.

Eine Kooperation gibt es auch in Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben. „Für die Volksschulkinder wird eine durchgehende Betreuung von den Lerntigern angeboten“, weiß Neustift-Innermanzings Bürgermeisterin Irmgard Schibich. Die Volksschüler werden fünf Wochen in Neustift-Innermanzing betreut und vier Wochen in Brand-Laaben. Ob der Kindergarten in der Gemeinde durchgehend geöffnet bleiben wird, weiß Schibich noch nicht. „Derzeit läuft die Bedarfserhebung“, erklärt sie.

In Eichgraben wird in Bezug auf Kinder-Sommerbetreuung während der dreiwöchigen Kindergarten-Sperrzeit nochmals eine Bedarfserhebung gemacht. Bei der ersten Erhebung haben sich laut Bürgermeister Georg Ockermüller sehr wenige Interessenten gemeldet. Da das neuerliche Angebot, das durch das Land NÖ unterstützt wird, nun fast nichts kostet, wird bei der zweiten Bedarfserhebung ein höherer Andrang erwartet. Das erste Angebot wäre direkt über die Gemeinde mit Kinderbetreuerinnen der Gemeinde organisiert worden und hätte 80 Euro pro Woche gekostet. Bürgermeister Georg Ockermüller erwartet, dass es eine Betreuung geben wird.

In Maria Anzbach gibt es laut Bürgermeisterin Karin Winter für die Öffnung des Kindergartens während der dreiwöchigen Schließung aufgrund der jetzigen Umfragen keinen Bedarf: „Wir hätten es mit der Nachbargemeinde Eichgraben zusammen angeboten.“