Die Rübenbauern haben Probleme. Hannes Steinböck aus Paisling berichtet: „In unserem Gebiet ist es stark unterschiedlich, manche Bauern haben gar keine Rüben mehr, weil sie nach der Käferplage Mais und Soja nachgebaut haben, andere hatten nur auf Teilflächen Probleme.“

Steinböck selbst hat von seinen 15 Hektar Zuckerrüben zehneinhalb Hektar durchgebracht. „Das Problem für nächstes Jahr ist aber, dass der Käfer, der heuer bei uns angekommen ist, sich vermehrt. Die einzige eindämmende Maßnahme, die Beizung des Saatgutes, ist verboten worden.“ Ohne diese Beize werden noch zusätzliche Schädlinge der Rübe zusetzen, wird befürchtet.

„Ich habe heuer 15 Hektar Rüben angebaut, übrig geblieben sind nur etwas über neun Hektar mit teils lückenhaftem Bewuchs“, beschreibt Anton Eichinger die Situation. Fast sechs Hektar mussten ersatzweise mit Mais bebaut werden. „Innerhalb von nur zwei Tagen war der ganze Acker weg“, berichtet der junge Asperhofener Landwirt. Auch mit einer Spritzung sei man da chancenlos gewesen, sagt er resigniert. Zum Ausfall und den zusätzlichen Kosten für Saatgut für Rübe und Mais komme noch dazu, dass der Weltmarktpreis für Zucker extrem niedrig ist.

Auch der Asperhofener Landwirt blickt sorgenvoll in die Zukunft: „Ab nächstem Jahr ist die Beize des Saatgutes nicht mehr erlaubt, also hat der Rüsselkäfer noch mehr Chance.“ Anton Eichinger versteht die Politik nicht: „Man verbietet das Beizmittel, das für Bienen völlig ungefährlich ist, weil die Rübe nicht blüht, stattdessen gibt man Spritzmittel frei, die Regenwurm und Biene schädigen und den Rüsselkäfer nur bedingt zur Strecke bringen.“

Viele Bauern hätten resigniert, berichtet Eichinger. Er befürchtet, dass eine der beiden Zuckerfabriken in Tulln und Leobersdorf zusperren wird müssen. „Nächstes Jahr starte ich noch einen Versuch, dann gebe ich den Rübenanbau auf“, sagt der Bauer, der sich um die Zukunft der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich Sorgen macht: „Es schaut gar nicht rosig aus.“

Viele Betriebe, vor allem im Gebiet Stockerau, Marchfeld und Bruck an der Leitha, hätten heuer ihre Rüben zur Gänze durch den Rüsselkäferbefall verloren, sagt Wilhelm Hauck, der im Rohstoffbereich des NÖ Rübenbauernbundes tätig ist. „In diesen Gebieten war der Schädling schon im Vorjahr präsent. Durch die für April sehr hohen Temperaturen von 20 bis 22 Grad und vor allem durch den tagelang andauernden Südostwind Ende April konnten die Käfer bis zu 40 Kilometer weit fliegen und sind bis in die Gebiete um Neulengbach und Asperhofen und darüber hinaus gelangt“, beschreibt der Fachmann die plötzliche Ausbreitung. Die Ausfälle in dieser Region seien aber vergleichsweise gering.

Plötzliche Ausbreitung durch warmes Frühjahr

Die Käferweibchen legen jetzt gerade die Eier ab. „Durch die große Trockenheit und den dadurch sehr harten Boden geschieht das fast an der Boden-Oberfläche“, schildert Hauck, der betont, wie wichtig jetzt ausgiebiger Regen wäre, denn: „dann würden die Käfereier und Larven angegriffen, die Überlebensrate des Schädlings wäre um vieles geringer.“ Im Monitoring mit Fachinstituten bis hin zum Institut für Bodenkultur werde jetzt laufend die Entwicklung der Käfer und die Befallsstärke erhoben und beobachtet, berichtet Wilhelm Hauck.

Niederösterreichweit sind im heurigen Jahr 12.000 Hektar Rübenäcker vom Schädling befallen worden, auf 9.000 Hektar wurde trotz nochmaligem Anbau von Rüben die Saat wieder vom Rüsselkäfer zur Gänze vernichtet. Auf diesen Feldern wachsen jetzt Soja, Mais und Sorghumhirse. „Wir rechnen mit etwa 3.000 bis 5.000 Hektar Rüben mit grenzwertigen Beständen. Die Zuckerrübe wird fehlen, aber für die Versorgung Österreichs wird es reichen“, mutmaßt der Rübenexperte. De Lieferung in die Absatzländer, vor allem Bulgarien und Rumänien, wird nicht möglich sein.